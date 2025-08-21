El EUR/USD cae tras los sólidos datos de PMI 📌

Estados Unidos – Datos de PMI de agosto:
S&P Global Services PMI: actual 55,4; previsión 54,2; previo 55,7.
S&P Global Composite PMI: actual 55,4; previo 55,1.
S&P Global Manufacturing PMI: actual 53,3; previsión 49,7; previo 49,8.
El PMI preliminar de EE. UU. para agosto de 2025 mostró un fuerte impulso, con el Índice de Producción Compuesto subiendo a 55,4 (julio: 55,1), su nivel más alto en ocho meses, lo que señala una sólida expansión. La manufactura repuntó con fuerza, ya que el PMI pasó de 49,8 a 53,3, su lectura más elevada desde mayo de 2022, mientras que la producción subió a 55,2. La actividad en servicios se mantuvo robusta en 55,4, aunque ligeramente por debajo de 55,7 en julio. La contratación se aceleró, alcanzando uno de los ritmos más rápidos en tres años, y se incrementaron las carteras de pedidos pendientes.
Sin embargo, las presiones de costos derivadas de los aranceles impulsaron los precios de los insumos a su mayor aumento desde inicios de 2023, y la inflación de precios de venta alcanzó un máximo de tres años, lo que sugiere mayores riesgos de inflación en el corto plazo, pese a las mejores perspectivas de crecimiento.
Fuente: xStation 5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.