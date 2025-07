Dólar en Chile sube levemente en apertura y alcanza techo técnico: mercado atento al cobre y a la Fed

El tipo de cambio en Chile abrió este viernes en torno a los 950 pesos por dólar, con un alza marginal del 0,05% intradía, en una jornada sin referencias económicas locales relevantes. El foco del mercado está puesto en los factores externos, principalmente la evolución del precio del cobre y las señales de política monetaria desde Estados Unidos. Catalizadores clave: Cobre al alza por anuncio de Trump : El expresidente Donald Trump declaró que impondrá un arancel del 50% a las importaciones de cobre a partir del 1 de agosto, una medida que impulsó fuertemente los precios del metal. Este repunte eleva las expectativas sobre los ingresos por exportaciones en Chile, pero al mismo tiempo introduce incertidumbre sobre la demanda global del metal rojo.

Expectativas de la Fed: Hoy se esperan dos discursos de autoridades de la Reserva Federal, en un contexto en el que las últimas minutas revelaron una postura más flexible hacia recortes de tasas antes de fin de año, en respuesta a señales de desaceleración económica y moderación inflacionaria en EE.UU. Análisis técnico: El gráfico horario muestra que el USDCLP rompió recientemente las medias móviles exponenciales de 50 y 200 períodos , generando un cruce alcista (círculo azul), lo que refuerza el sesgo de corto plazo.

El par se encuentra testeando la resistencia superior del canal lateral bajista , en torno a los 952 pesos , lo que coincide con un nivel técnico clave.

Un rompimiento de este techo abriría espacio hacia la zona de resistencia en 961 , máximos recientes.

El indicador ADX muestra un incremento en la fuerza de la tendencia, con líneas direccionales positivas dominando, lo que respalda la presión alcista actual. Proyección intradía: Se espera que el USDCLP oscile hoy entre los 944 y 962 pesos por dólar, dependiendo de la evolución del cobre y las señales desde la Fed.

