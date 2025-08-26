Leer más

Dólar en Colombia supera los $4050 impulsado por la Fed y tensiones externas

12:23 26 de agosto de 2025

El dólar retoma impulso en Colombia y vuelve sobre los 4050 pesos

El peso colombiano inicia la semana con pérdidas frente al dólar estadounidense, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas. De acuerdo con la cotización intradía, el USDCOP se ubica en torno a $4051. El mercado ha reaccionado al fortalecimiento global del dólar, en un entorno donde las decisiones de la Reserva Federal (Fed) y la incertidumbre política en Estados Unidos siguen siendo los principales catalizadores.

colombia

Factores internacionales: el dólar se fortalece

El dólar mantiene la ventaja gracias a la expectativa de que las tasas de interés en EE. UU. se mantendrán altas por más tiempo. La victoria de Donald Trump y las presiones inflacionarias adicionales en la economía norteamericana han reforzado esa percepción, elevando los costos de financiamiento para emergentes y reduciendo el apetito por activos de mayor riesgo.

Este escenario, sumado a las tensiones fiscales internacionales, continúa presionando a divisas como el peso colombiano.

Perspectiva técnica del USDCOP

Desde el punto de vista técnico, el USDCOP se mantiene dentro de un canal descendente de corto plazo, encontrando resistencia clave en torno a los $4051 - $4054.

  • El mercado ya ha intentado superar esa zona en dos ocasiones sin éxito, lo que confirma la importancia de ese nivel.

  • Si se consolida un quiebre alcista por encima de los $4055, se abriría espacio para un avance hacia los $4080 - $4100.

  • De lo contrario, el par podría retomar la corrección hacia el área de $4000 - $3995, nivel que coincide con la TRM y actúa como soporte psicológico.

El dólar en Colombia se mueve en una zona de definición: mientras los factores externos favorecen una mayor fortaleza de la divisa estadounidense, el soporte técnico en los $4000 ofrece un punto de referencia clave para los próximos días.

La dirección dependerá de si el mercado logra consolidar la ruptura alcista sobre los $4050 o si persiste la corrección en línea con la tendencia descendente reciente.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Escrito por

Gonzalo Muñoz

