Dólar Hoy Chile: el dólar cae tras la moderación de la inflación en EE.UU.

El tipo de cambio (USDCLP) cede 0,2% hasta ubicarse en torno a los 908 pesos después de que la inflación estadounidense se moderara por segundo mes consecutivo y en línea con las expectativas, un resultado que quita presión inmediata sobre la Fed para endurecer su política. Chile no publica indicadores durante la jornada, de modo que el rango previsto entre 900 y 915 pesos dependerá de factores externos y del comportamiento del cobre.

Dos meses consecutivos de desaceleración cambian el cálculo de tasas

Una moderación aislada admite lecturas transitorias, mientras que dos lecturas consecutivas a la baja empiezan a configurar una tendencia, y eso debilita el argumento de quienes dentro del comité venían pidiendo un incremento inmediato de la tasa de referencia.

Los precios de la energía siguen siendo la variable determinante, dado que buena parte del repunte inflacionario reciente provino de ese componente, y los próximos datos de inflación mayorista definirán si la desaceleración se sostiene en la cadena productiva o queda limitada al consumidor final. Mientras esa confirmación no llegue, el escenario de tasas permanece abierto.

Para las monedas emergentes en general, y para el peso chileno en particular, ese compás de espera resulta favorable. Un dólar que pierde el respaldo de expectativas de tasas más altas tiende a ceder terreno frente a divisas de economías con diferenciales positivos, y ese es precisamente el mecanismo que se observa en la apertura de hoy.

El cobre aporta el soporte que la agenda local no ofrece

Sin datos domésticos que orienten el mercado, el metal vuelve a cumplir la función de ancla. El cobre avanza cerca de 0,5% en la Bolsa de Metales de Londres, apoyado en señales de un mercado físico más ajustado y en perspectivas de oferta minera limitada.

Las restricciones a las exportaciones, la caída en las leyes del mineral y las dificultades operativas para incrementar la producción mantienen vigentes las preocupaciones sobre el suministro, en un contexto donde la demanda encuentra respaldo en la electrificación, la expansión de las redes eléctricas y el crecimiento de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

Un precio alto sostenido por menores leyes del mineral y por demanda de infraestructura resulta considerablemente más duradero que uno impulsado por una interrupción operativa puntual, ya que ninguno de esos dos factores se revierte en el corto plazo. Para Chile, eso significa que el soporte del cobre sobre el tipo de cambio tiene bases más firmes de lo que sugeriría un movimiento diario de medio punto porcentual.

Análisis técnico del dólar en Chile

Fuente: xStation5.

En gráfico de 15 minutos, el USD/CLP cotiza en 912,30 tras rebotar por tercera vez desde la zona de 907,75, nivel que ha contenido cada intento de descenso durante las últimas sesiones y que se consolida como soporte de referencia. El precio recupera la media móvil de 50 periodos en 913,87 aunque permanece bajo la de 200 en 916,96, y sigue confinado por la directriz bajista que guía el movimiento desde finales de julio. La resistencia inmediata aparece en la franja de 918,65 y, más arriba, en 924,65.

Hacia abajo, la pérdida de 907,75 abriría paso hacia 900,80 y luego hacia 893,90. El RSI se ubica en terreno estrictamente neutral, mientras el MACD opera levemente por debajo de su línea de señal con un histograma que empieza a girar al alza, señal de que el rebote gana algo de tracción sin alterar todavía la estructura bajista dominante.