Inventarios de crudo en EE. UU. se disparan 📈 EIA eleva previsión del petróleo

Según la EIA, los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos se dispararon en 17,423 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba una caída de 1,8 millones de barriles; anteriormente, los inventarios habían aumentado en 2,479 millones de barriles.

Los inventarios de gasolina cayeron en 0,968 millones de barriles, frente a una caída esperada de 1,1 millones de barriles y una reducción de 1,643 millones de barriles en el informe anterior.

Los inventarios de destilados disminuyeron apenas 0,01 millones de barriles, mientras que el consenso apuntaba a una caída de 2 millones de barriles; anteriormente, los inventarios habían disminuido en 3,473 millones de barriles.

Los inventarios de petróleo crudo en el centro de almacenamiento de Cushing se situaron en 1,611 millones de barriles, frente a los 2,356 millones de barriles anteriores.

La mayor sorpresa es el enorme aumento de más de 17 millones de barriles en los inventarios de crudo frente a las expectativas de una caída. Por sí solo, este es un claro indicio bajista para los precios del petróleo, ya que apunta a un equilibrio de corto plazo significativamente más holgado en el mercado estadounidense de lo que anticipaba el consenso.

La EIA eleva con fuerza sus previsiones del petróleo mientras el estrecho de Ormuz redefine el equilibrio del mercado

La EIA ha elevado significativamente sus previsiones para los precios del petróleo en 2026, citando principalmente las persistentes interrupciones de los envíos a través del estrecho de Ormuz y la rápida reducción de los inventarios globales. La agencia estadounidense espera ahora que el crudo Brent promedie 86,81 USD por barril este año, frente a su previsión anterior de 81,91 USD, mientras que su previsión para el WTI ha aumentado desde 76,26 hasta 80,88 USD. Sin embargo, la mayor revisión corresponde al tercer trimestre: la EIA elevó su previsión para el Brent en nada menos que 11 USD, hasta un promedio de 85 USD por barril. Por lo tanto, el mercado del petróleo continúa en un entorno en el que la geopolítica no solo está aumentando la prima de riesgo, sino que también está teniendo un impacto tangible sobre la disponibilidad física de barriles.

La EIA espera que el Brent promedie 86,81 USD por barril en 2026 y el WTI 80,88 USD, ambos significativamente por encima de sus previsiones anteriores.

Según la EIA, los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz cayeron desde 21,6 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre del año pasado hasta solo 4,9 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026.

Se estima que los inventarios globales de petróleo disminuyeron a un ritmo de 4,2 millones de barriles diarios en el segundo trimestre, y la EIA espera una reducción adicional de alrededor de 3,8 millones de barriles diarios en el tercer trimestre.

La EIA no espera que la presión actual persista indefinidamente: se prevé que el Brent caiga hasta un promedio de 78 USD por barril en el cuarto trimestre y alrededor de 69 USD en 2027, a medida que se normalicen los envíos, se recupere la producción y se repongan los inventarios.

¿Ormuz ha dejado de ser solo una prima de riesgo geopolítico?

El elemento más importante de la nueva previsión es la magnitud de la caída de los flujos físicos de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Según los datos de la EIA, los envíos por esta ruta cayeron hasta 4,9 millones de barriles diarios en el segundo trimestre, desde 21,6 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre del año pasado. Esto es fundamentalmente diferente de un aumento convencional de los precios por razones geopolíticas impulsado únicamente por el temor a un posible conflicto.

El impacto es visible en los inventarios globales. La EIA estima que los inventarios disminuyeron a un ritmo de alrededor de 4,2 millones de barriles diarios en el segundo trimestre y espera que continúen cayendo aproximadamente 3,8 millones de barriles diarios en el tercer trimestre. Con los inventarios reduciéndose a este ritmo, los precios más altos no son simplemente una compensación por el riesgo geopolítico; también actúan como un mecanismo para equilibrar un mercado físico cada vez más ajustado.

El comportamiento del Brent en las últimas semanas ilustra especialmente bien esta dinámica. Tras la firma de un memorando entre Estados Unidos e Irán, el crudo cayó hasta alrededor de 69 USD por barril el 2 de julio. Sin embargo, para el 23 de julio, los nuevos ataques contra petroleros y la reducción de los flujos a través de Ormuz habían llevado el precio hasta 105 USD. Un rango de cotización tan amplio demuestra que la variable clave para el mercado ya no es únicamente la retórica política, sino el número real de barriles que logran atravesar el estrecho.

La EIA eleva su previsión del Brent en 11 USD, pero ¿qué ocurrirá en 2027?

La revisión más fuerte puede observarse en las perspectivas para el trimestre actual. La EIA espera ahora que el Brent promedie 85 USD por barril en el tercer trimestre, nada menos que 11 USD por encima de su previsión anterior. Para el conjunto de 2026, se espera que el Brent promedie 86,81 USD, frente a los 81,91 USD previstos anteriormente. Mientras tanto, la previsión para el WTI aumentó desde 76,26 hasta 80,88 USD por barril. Se trata de un ajuste considerable en un período relativamente corto y demuestra hasta qué punto los acontecimientos en Oriente Medio han cambiado drásticamente los supuestos anteriores sobre el equilibrio mundial entre oferta y demanda.

Al mismo tiempo, ha surgido otro riesgo potencial: la posibilidad de restricciones a las exportaciones de petróleo saudí a través del estrecho de Bab el-Mandeb. Arabia Saudita puede redirigir algunos envíos por rutas alternativas, entre ellas el canal de Suez y el oleoducto SUMED, pero estas alternativas son más largas, más costosas y tienen una capacidad limitada. Para el mercado del petróleo, esto significa que los riesgos relacionados con el transporte marítimo ya no se concentran en un único punto estratégico.

La elevada previsión de corto plazo no significa que la EIA se haya vuelto estructuralmente alcista respecto al petróleo. Todo lo contrario: el escenario base de la agencia supone que el actual shock de oferta será temporal. Se espera que el Brent promedie alrededor de 78 USD por barril en el cuarto trimestre, a medida que el tráfico de petroleros y la producción comiencen a normalizarse. En 2027, se proyecta que el precio promedio disminuya aún más, hasta 69,39 USD, mientras que se espera que el WTI promedie 65,39 USD por barril.

El principal factor detrás de este escenario es el esperado regreso de la oferta. La EIA prevé que la producción mundial de petróleo aumente desde alrededor de 100,82 millones de barriles diarios en 2026 hasta nada menos que 109,74 millones de barriles diarios en 2027. En comparación, se proyecta que la demanda el próximo año sea de 104,96 millones de barriles diarios. Si estas previsiones se materializan, el déficit actual sería reemplazado por un considerable excedente de oferta y una recuperación de los inventarios. Esto explica cómo la EIA puede elevar simultáneamente su previsión de corto plazo para el Brent hasta 85 USD y esperar que los precios caigan hacia 69 USD el próximo año.

Se espera que la demanda primero caiga y luego rebote con fuerza

La trayectoria proyectada de la demanda también es destacable. La EIA espera que el consumo mundial de petróleo promedie alrededor de 102,7 millones de barriles diarios este año, una caída de 1,2 millones de barriles diarios frente al año anterior. Se espera que alrededor de 800.000 barriles diarios de esa caída provengan de economías no pertenecientes a la OCDE, donde se prevé que el consumo disminuya desde 58,1 millones hasta 57,2 millones de barriles diarios.

Sin embargo, en 2027 la EIA espera que la demanda mundial rebote con fuerza, aumentando alrededor de 2,2 millones de barriles diarios hasta casi 105 millones de barriles diarios. Esto sugiere que la previsión de la agencia de menores precios del petróleo el próximo año no se basa principalmente en una demanda débil. En cambio, el factor clave es la oferta, que se espera crezca aún más rápido.

La producción de petróleo de EE. UU. alcanzaría nuevos máximos

Se espera que Estados Unidos contribuya al futuro aumento de la oferta. La EIA elevó su previsión de producción de petróleo crudo estadounidense para 2026 hasta un promedio de 13,8 millones de barriles diarios, desde los 13,78 millones de barriles diarios previstos anteriormente.

Posteriormente, se proyecta que la producción aumente aún más, hasta alrededor de 14,15 millones de barriles diarios en 2027, frente a la estimación anterior de 14,03 millones de barriles diarios. La magnitud de la revisión en sí es relativamente modesta, pero la dirección es importante: los elevados precios del petróleo en 2026 crean un entorno favorable para los productores, mientras que la oferta adicional podría contribuir finalmente a la recuperación de los inventarios globales.

La última previsión de la EIA describe, en la práctica, dos mercados petroleros muy diferentes. El primero es el mercado al que se enfrentan actualmente los inversores: flujos restringidos a través de Ormuz, inventarios que disminuyen rápidamente y riesgos adicionales en torno a Bab el-Mandeb. En un entorno de este tipo, que el Brent cotice en el rango de 80–90 USD resulta mucho más fácil de justificar desde una perspectiva fundamental.

El segundo escenario comienza una vez que los flujos físicos se normalizan. Si la producción actualmente paralizada regresa, el tráfico a través de Ormuz se recupera y la oferta mundial avanza hacia los niveles proyectados por la EIA para 2027, la prima de precios actual podría desaparecer muy rápidamente. Mientras los inventarios globales continúen disminuyendo en varios millones de barriles diarios, los elevados precios del petróleo cuentan con una clara base fundamental. Pero si los flujos de Oriente Medio regresan a la normalidad, la atención de los inversores podría desplazarse rápidamente desde el déficit geopolítico actual hacia una oferta potencialmente abundante en 2027.

Petróleo Brent (intervalo H1)

Al observar los precios del petróleo en el marco temporal inferior de una hora, el Brent ha retrocedido por debajo de los 90 USD por barril, siguiendo el camino de menor resistencia mientras la tendencia de mediano plazo continúa siendo bajista.

Fuente: xStation5