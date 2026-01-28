El mercado global recalibra expectativas entre señales de “dólar fuerte” en EE. UU. y episodios de rotación por aranceles e incertidumbre de política económica .

El dólar en Colombia opera cerca de 0,8% al alza hacia el cierre, combinando impulso externo y demanda local de coberturas cambiarias .

El dólar en Colombia (USDCOP) opera cerca de 0,8% al alza cuando faltan cinco minutos para el final de la sesión, en un movimiento que combina factores externos, más ligados al tono del dólar global y a la incertidumbre de política económica en EE. UU., con elementos domésticos que tienden a elevar la prima de riesgo y la demanda táctica de cobertura cambiaria.

Viento externo

En el frente internacional, el mercado viene ajustando el relato de una posible devaluación administrada del dólar para favorecer exportaciones estadounidenses. En ese marco, declaraciones del Secretario del Tesoro, Bessent, apuntando a que EE. UU. mantiene su política de 'dólar fuerte' y que no está interviniendo en el mercado cambiario (incluido el cruce USDJPY) actuaron como un punto de anclaje frente a lecturas previas de coordinación o señales indirectas tras un rate check asociado a la Reserva Federal de Nueva York.

Aun así, la combinación de amenazas arancelarias hacia socios comerciales relevantes y un aumento de la incertidumbre de política económica en EE. UU. ha llevado a episodios de rotación fuera de activos denominados en dólares.

En paralelo, el consenso apunta a que la Fed mantendría la tasa en su primera decisión del año, lo que tiende a reducir el espacio para sorpresas hawkish de corto plazo, aunque el mercado seguirá sensible al tono del comunicado y a cualquier pista sobre el ritmo de desinflación y actividad.

El decreto de emergencia económica en Colombia

En el plano local, el debate sobre el decreto de emergencia económica, en revisión de la Corte Constitucional, volvió a escalar en la discusión pública. El presidente Gustavo Petro insistió en que un eventual hundimiento 'quebrará al Estado' y enmarcó el instrumento como necesario para sostener ingresos, incluyendo gravámenes al patrimonio.

Sin atribuir mecánicamente el alza diaria del tipo de cambio a un solo titular, este tipo de mensajes suele elevar la percepción de riesgo fiscal e institucional en el margen: para algunos agentes, aumenta la preferencia por liquidez en dólares o coberturas, especialmente cuando el mercado ya está operando con sensibilidad a titulares.

Adicionalmente, el encuentro anunciado entre Petro y Donald Trump en Washington agrega un componente de expectativa, más político que macro, que puede influir en el sentimiento intradía, aun cuando los temas estructurales (seguridad, migración, comercio, relación con China y Venezuela) tienden a reflejarse de forma más gradual.

Señales macro

En datos, el indicador de confianza industrial cerró diciembre de 2025 en -0,7%, mejorando 3,6 puntos porcentuales frente al mes previo. El avance se explicó por un repunte en las expectativas de producción para el próximo trimestre (+13,7 pp) y una caída de inventarios (-5,0 pp), aunque con una señal menos favorable en el volumen actual de pedidos (-7,6 pp).

En términos interanuales, la confianza cayó 0,5 pp versus diciembre de 2024. En la práctica, el dato ayuda a matizar el panorama —hay mejora secuencial—, pero sigue sugiriendo una industria que no termina de consolidar tracción, lo que limita su capacidad de “anclar” una narrativa de fortaleza cíclica del peso por sí sola.

Análisis técnico del dólar en Colombia

En el gráfico intradía (M30), USDCOP se mantiene por debajo de sus medias móviles relevantes, SMA50 y SMA200, una configuración que favorece la lectura de sesgo bajista/neutral en el muy corto plazo pese al rebote del día.

El precio pivota en torno a 3678,76, con un RSI en zona media, sin sobrecompra),y un MACD aún negativo, consistente con recuperación débil más que con cambio de tendencia.

Por niveles, destaca un rango operativo con resistencias en 3709,43 y 3739,51 (esta última cerca del eje de la SMA200), mientras que los soportes inmediatos se ubican en 3655,78 y 3633,56. Una pérdida sostenida de esa franja reabriría espacio a una extensión bajista, mientras que una recuperación firme sobre 3739,51 mejoraría el tono y dejaría como referencia superior 3843,69.

