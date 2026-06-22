Dólar hoy Colombia: Peso colombiano alcanza su mejor nivel desde 2020 tras victoria de De la Espriella

El dólar en Colombia (USDCOP) cae con fuerza hacia la zona de $3.418, alcanzando niveles no vistos desde 2020, mientras el peso colombiano se posiciona como una de las monedas emergentes de mejor desempeño frente al dólar. El movimiento responde principalmente a factores locales, con el mercado reaccionando favorablemente al resultado de la segunda vuelta presidencial.

Resultado electoral

Colombia eligió como presidente al abogado Abelardo de la Espriella, en una elección que el mercado interpreta como un giro hacia políticas más favorables a las empresas y una agenda más alineada con Estados Unidos. Con el 99,9% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo 49,7% de los votos frente al 48,7% del senador Iván Cepeda, en uno de los resultados más estrechos de la historia reciente del país.

La reacción de los activos colombianos refleja una reducción de la prima de riesgo local. Los inversionistas leen el resultado como un escenario potencialmente más constructivo para inversión, estabilidad regulatoria y relación con mercados internacionales. Aun así, el margen ajustado mantiene algo de cautela, ya que el resultado final deberá ser confirmado tras el proceso de revisión municipal, regional y nacional, previsto hacia finales de semana.



Fuente: xStation

USDCOP rompe soportes y extiende presión bajista

El USDCOP perdió con fuerza la zona de $3.478 y aceleró la caída hacia $3.418, confirmando una ruptura bajista de corto plazo. El MACD mantiene pendiente negativa y el precio opera por debajo de sus medias móviles principales, lo que refuerza el sesgo favorable al peso. Si la presión continúa, el siguiente soporte aparece en $3.373; por arriba, una recuperación sobre $3.478 sería necesaria para moderar el impulso bajista.

Fuente:xStation