Dólar hoy Colombia: Peso Colombiano se dispara tras las elecciones

- El resultado electoral fue el principal catalizador del peso colombiano, ya que el mercado interpretó favorablemente el liderazgo de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta, reduciendo la percepción de riesgo político de corto plazo y fortaleciendo los activos colombianos.
- El peso colombiano mostró resiliencia pese al deterioro del contexto externo, con un petróleo al alza por las nuevas tensiones entre EE. UU. e Irán. Aunque el crudo suele beneficiar a Colombia, en esta ocasión el impulso principal provino del factor político local.
- Técnicamente, el USDCOP mantiene una estructura bajista, tras perforar soportes clave y caer hasta la zona de $3.577. Mientras permanezca por debajo de $3.636, el sesgo sigue favoreciendo al peso colombiano; una recuperación sobre ese nivel podría abrir espacio hacia $3.676.
- El resultado electoral fue el principal catalizador del peso colombiano, ya que el mercado interpretó favorablemente el liderazgo de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta, reduciendo la percepción de riesgo político de corto plazo y fortaleciendo los activos colombianos.
- El peso colombiano mostró resiliencia pese al deterioro del contexto externo, con un petróleo al alza por las nuevas tensiones entre EE. UU. e Irán. Aunque el crudo suele beneficiar a Colombia, en esta ocasión el impulso principal provino del factor político local.
- Técnicamente, el USDCOP mantiene una estructura bajista, tras perforar soportes clave y caer hasta la zona de $3.577. Mientras permanezca por debajo de $3.636, el sesgo sigue favoreciendo al peso colombiano; una recuperación sobre ese nivel podría abrir espacio hacia $3.676.
El dólar en Colombia cae hacia la zona de $3.577, niveles no vistos desde abril, después de que el mercado recibiera de forma favorable los resultados de la primera vuelta presidencial. El USDCOP retrocede pese a un contexto externo menos favorable para emergentes, marcado por el salto del petróleo y nuevas tensiones en Medio Oriente.
Resultado electoral impulsa activos colombianos
El peso colombiano se desmarcó del resto de monedas emergentes tras la primera vuelta presidencial. Abelardo de la Espriella lideró la votación con cerca de 43,7%, seguido por Iván Cepeda con 40,9%, por lo que ambos irán a segunda vuelta el 21 de junio.
La reacción inicial del mercado fue positiva, los bonos colombianos repuntaron y el dólar cayó, en una lectura donde los inversionistas parecen valorar la ventaja de De la Espriella y la posibilidad de que consolide apoyos de otros sectores de derecha y centro. El foco ahora estará en la transferencia de votos de Paloma Valencia y en la capacidad de ambos candidatos para atraer al electorado de centro antes del balotaje.
Fuente: xStation5
Petróleo sube, pero el peso mantiene resiliencia
El panorama internacional fue más adverso para las monedas emergentes. El petróleo se disparó después de que medios estatales iraníes señalaran que Teherán dejaría de intercambiar mensajes con Estados Unidos y amenazara con bloquear por completo el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de crudo. El WTI subió más de 7% y el Brent cerca de 6,6%, elevando nuevamente la prima de riesgo geopolítico.
Aun así, el peso colombiano mantuvo resiliencia. Parte del movimiento puede explicarse por el canal petrolero, ya que un crudo más alto suele mejorar la lectura de ingresos externos para Colombia. Pero, en esta sesión, el factor dominante fue local, el resultado electoral redujo la percepción de riesgo de corto plazo y permitió que el USDCOP perforara soportes relevantes.
Análisis técnico
El USDCOP pierde la zona de 3.636–3.552 y extiende la caída hacia 3.577, confirmando presión bajista tras el rechazo en la zona de $3.844. Mientras el precio se mantenga bajo 3.636, el sesgo sigue favoreciendo al peso, una recuperación sobre ese nivel aliviaría la presión y podría devolver el cruce hacia $3.676.
Fuente: xStation5
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