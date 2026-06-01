Dólar hoy Colombia: Peso Colombiano se dispara tras las elecciones

El dólar en Colombia cae hacia la zona de $3.577, niveles no vistos desde abril, después de que el mercado recibiera de forma favorable los resultados de la primera vuelta presidencial. El USDCOP retrocede pese a un contexto externo menos favorable para emergentes, marcado por el salto del petróleo y nuevas tensiones en Medio Oriente.

Resultado electoral impulsa activos colombianos

El peso colombiano se desmarcó del resto de monedas emergentes tras la primera vuelta presidencial. Abelardo de la Espriella lideró la votación con cerca de 43,7%, seguido por Iván Cepeda con 40,9%, por lo que ambos irán a segunda vuelta el 21 de junio.

La reacción inicial del mercado fue positiva, los bonos colombianos repuntaron y el dólar cayó, en una lectura donde los inversionistas parecen valorar la ventaja de De la Espriella y la posibilidad de que consolide apoyos de otros sectores de derecha y centro. El foco ahora estará en la transferencia de votos de Paloma Valencia y en la capacidad de ambos candidatos para atraer al electorado de centro antes del balotaje.





Fuente: xStation5

Petróleo sube, pero el peso mantiene resiliencia

El panorama internacional fue más adverso para las monedas emergentes. El petróleo se disparó después de que medios estatales iraníes señalaran que Teherán dejaría de intercambiar mensajes con Estados Unidos y amenazara con bloquear por completo el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de crudo. El WTI subió más de 7% y el Brent cerca de 6,6%, elevando nuevamente la prima de riesgo geopolítico.

Aun así, el peso colombiano mantuvo resiliencia. Parte del movimiento puede explicarse por el canal petrolero, ya que un crudo más alto suele mejorar la lectura de ingresos externos para Colombia. Pero, en esta sesión, el factor dominante fue local, el resultado electoral redujo la percepción de riesgo de corto plazo y permitió que el USDCOP perforara soportes relevantes.

Análisis técnico

El USDCOP pierde la zona de 3.636–3.552 y extiende la caída hacia 3.577, confirmando presión bajista tras el rechazo en la zona de $3.844. Mientras el precio se mantenga bajo 3.636, el sesgo sigue favoreciendo al peso, una recuperación sobre ese nivel aliviaría la presión y podría devolver el cruce hacia $3.676.



Fuente: xStation5