El peso mexicano arranca junio cediendo terreno con el USD/MXN subiendo hacia los 17.37 pesos. Medios iraníes reportaron que Teherán suspendió comunicaciones con Washington después de ataques en el Líbano y que avanza hacia el cierre total del Estrecho de Ormuz, y el ISM manufacturero de EE.UU. publicó la mayor expansión en actividad fabril de los últimos cuatro años. Ambos factores impulsan al dólar, el primero al elevar los precios energéticos y presionar la inflación, el segundo al confirmar que la economía estadounidense mantiene momentum suficiente para justificar tasas altas.

La escalada de Irán revive el escenario más difícil

La dinámica de las negociaciones con Irán invirtió de nuevo su dirección en las últimas horas. Después de que Axios reportara a fines de la semana pasada que EE.UU. e Irán habían alcanzado un borrador de memorándum de 60 días pendiente de la aprobación de Trump, los intercambios militares continuaron y Teherán anunció la suspensión de comunicaciones con Washington. El reporte de que Irán avanza hacia el cierre total del Estrecho de Ormuz, después de semanas en que el estrecho funcionaba de forma parcial con restricciones, es la señal más negativa para los mercados de energía desde el inicio del conflicto.

Para el peso, la escalada en Irán opera por dos canales, el directo, a través del mayor precio del petróleo que en México no tiene el mismo efecto positivo que en países exportadores netos como Colombia o Brasil, y el indirecto, a través de un dólar más fuerte a escala global ante la expectativa de tasas más altas en EE.UU.

El ISM y la fortaleza de la economía de EE.UU.

El ISM manufacturero de mayo en 54.0 puntos es el segundo factor de presión del día. Cualquier lectura por encima de 50 indica expansión, y el 54.0 representa la mayor expansión en actividad fabril en cuatro años. El componente de precios del índice también se mantuvo elevado, coherente con el cuadro de inflación persistente que muestran el IPC y el PCE de abril.

Ese dato refuerza la narrativa de que la economía de EE.UU. no está en riesgo de recesión inminente, lo que elimina la presión para que la Fed recorte tasas como medida de estímulo. El chairman Warsh llega a su primera reunión del FOMC el 16-17 de junio con una economía que crece, una inflación que no cede y un mercado laboral que en el dato de NFP de abril sorprendió al alza con 115.000 empleos. El NFP de mayo se publica el viernes próximo y será el último dato laboral antes de la reunión.

Los datos de México mejoran pero sin convencer

Gráfico del PMI manufacturero de México. Fuente: Trandingeconomics.

México publicó hoy dos datos que dibujan una imagen de recuperación gradual pero frágil, el PMI manufacturero de mayo subió de 47.7 a 49.6, una mejora de casi dos puntos que señala que el sector se acerca al umbral de expansión, aunque todavía no lo cruza. Es la mejor lectura desde inicios de 2026 y sugiere que parte del deterioro del T1 puede estar revirtiéndose en el margen.

Gráfico de la confianza empresarial de México. Fuente: Trandingeconomics.

Sin embargo, la confianza empresarial manufacturera cayó 0.4 puntos a 47.5 en mayo, el decimoquinto mes consecutivo por debajo de los 50 puntos. El dato más preocupante dentro del índice es la disposición a invertir, que se desplomó 1.8 puntos hasta los 32.4, un nivel que refleja que las empresas están postergando decisiones de inversión de forma sistemática. La incertidumbre sobre el T-MEC, los aranceles y el ciclo económico global hace que ese número sea coherente con el cuadro de contracción de la inversión fija que Banxico documentó en su informe trimestral de mayo.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico de 15 minutos muestra al par en 17.3734, con la SMA(50) y la SMA(200) actuando hoy como soporte dinámico desde abajo. El RSI está en zona moderadamente alcista, coherente con el impulso del dólar en la sesión, mientras que el ADX confirma una tendencia alcista activa de intensidad moderada, lo que distingue esta sesión de los días anteriores donde el ADX estaba por debajo de 20.

En el escenario alcista, si la escalada en Irán se confirma con el cierre total de Hormuz y el NFP del viernes sorprende al alza, el par tiene resistencia inmediata en el nivel rojo de 17.3965 y luego en el nivel de Fibonacci del 61.8% en 17.3620 ya superado, con extensión hacia el 100% en 17.4284 como zona clave de largo plazo. En el escenario bajista, si Trump formaliza el acuerdo con Irán y los datos de empleo decepcionan, el par volvería a buscar las SMAs convergentes en 17.3359-17.3405 como primer soporte, con los tres círculos rojos del gráfico señalando los testeos previos de esa zona que fueron defendidos como piso.

Fuente: xStation5.