Dólar hoy Colombia: Sube a su nivel más alto desde marzo

- En EE.UU. el IPC subió a 3,8% y el IPP repuntó a 6% anual, superando las expectativas del mercado y fortaleciendo la visión de una Fed más restrictiva durante un periodo prolongado.
- Las mayores tasas en EEUU y la presión inflacionaria global continúan favoreciendo al dólar frente a monedas emergentes, limitando la recuperación del COP incluso con un petróleo estable.
- La caída del Índice de Confianza del Consumidor en Colombia refleja un menor optimismo económico y podría reducir el margen del Banco de la República para flexibilizar su política monetaria si el dólar y la inflación externa siguen trasladándose a precios internos.
- En EE.UU. el IPC subió a 3,8% y el IPP repuntó a 6% anual, superando las expectativas del mercado y fortaleciendo la visión de una Fed más restrictiva durante un periodo prolongado.
- Las mayores tasas en EEUU y la presión inflacionaria global continúan favoreciendo al dólar frente a monedas emergentes, limitando la recuperación del COP incluso con un petróleo estable.
- La caída del Índice de Confianza del Consumidor en Colombia refleja un menor optimismo económico y podría reducir el margen del Banco de la República para flexibilizar su política monetaria si el dólar y la inflación externa siguen trasladándose a precios internos.
El dólar extiende su repunte y cotiza cerca de 3.811, acumulando una variación mensual cercana al 4,38% y alcanzando niveles no vistos desde finales de 2024. El avance del USDCOP sigue explicado por factores externos; inflación persistente en Estados Unidos, expectativas de tasas altas por más tiempo y mayor demanda por dólar frente a las principales divisas del G10.
Inflación en EE.UU.
El mercado volvió a ajustar sus expectativas después de una nueva señal de presión inflacionaria en Estados Unidos. Ayer, el IPC anual subió a 3,8%, por encima de lo esperado y cada vez más lejos de la meta del 2% de la Reserva Federal. Hoy, el IPP confirmó la misma tendencia, la inflación al productor repuntó a 6% anual, frente al 4,9% previsto por el mercado.
Fuente: xStation5
La combinación de IPC e IPP más altos refuerza la tesis de una Reserva Federal (Fed) restrictiva durante más tiempo. Esto impacta a las monedas emergentes, debido a un dólar más fuerte, tasas estadounidenses más elevadas y menor apetito por riesgo. En ese escenario, el peso colombiano pierde espacio de recuperación, aún con un petróleo estable.
Confianza del consumidor en Colombia se deteriora
En el frente local, el Índice de Confianza del Consumidor registró un balance de 13,7%, una caída de 5,6 puntos porcentuales frente al 19,3% de marzo de 2026. El deterioro respondió a una baja de 6,4 puntos en el Índice de Expectativas del Consumidor y de 4,2 puntos en el Índice de Condiciones Económicas.
Este deterioro agrega presión al panorama interno porque sugiere menor optimismo de los hogares justo cuando el tipo de cambio vuelve a subir. Si la inflación externa y el dólar alto se trasladan a precios locales, el Banco de la República podría enfrentar un margen más limitado para flexibilizar su postura monetaria.
Respecto al análisis técnico, el USDCOP mantiene una estructura alcista tras superar 3.773 y acercarse a la SMA de 200 días, ubicada cerca de 3.819. Una ruptura clara de esa zona abriría espacio hacia 3.844 y luego 3.923; mientras que una caída bajo 3.773 enfriaría el impulso y devolvería el foco al soporte de los 3.676.
Fuente: xStation5
Dólar Hoy en Chile: Dólar cae cerca de $889 con el mercado atento al escenario internacional
Mercados a Observar Hoy : US100, AUDJPY y WHEAT (13.05.2026)
Resumen de Mercado: Nasdaq se acerca a máximos históricos impulsado por el auge de la IA
La Inflación PPI de EE.UU. Se Dispara Hasta 6%
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "