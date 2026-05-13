Mercados a Observar Hoy : US100, AUDJPY y WHEAT (13.05.2026)

La sesión mantiene el foco en el repunte de las acciones vinculadas a inteligencia artificial, después de que la volatilidad reciente volviera a atraer compras en las caídas. El petróleo opera con menor volatilidad, aunque persisten dudas sobre la guerra en Oriente Medio y las posibles interrupciones en el suministro energético. El dólar avanza cerca de 0,2%, mientras los bonos británicos y europeos registran ligeras subidas, con el mercado aún atento a la incertidumbre política en Reino Unido. En renta variable, el sector tecnológico vuelve a liderar el apetito por riesgo, Nvidia subió alrededor de 2,5% en la preapertura estadounidense, apoyada por el optimismo en torno a la inteligencia artificial y el renovado impulso en semiconductores y chips de memoria.

US100

El NASDAQ 100 cotiza cerca de 29.392 y continúa beneficiándose del auge de las acciones ligadas a inteligencia artificial, en un entorno donde los inversionistas siguen priorizando el potencial de ganancias de largo plazo del sector tecnológico pese a los riesgos asociados al petróleo y Oriente Medio. Técnicamente, el índice mantiene intacta su estructura alcista tras consolidarse por encima de sus principales medias móviles, con la SMA de 50 días en torno a 25.858 y la SMA de 200 días cerca de 25.222. El cruce dorado entre ambas medias refuerza la lectura positiva de tendencia; en el movimiento anterior comparable, el índice llegó a avanzar cerca de 20% tras la señal, mientras que actualmente acumula alrededor de 8% desde el cruce. El precio se aproxima a una zona de resistencia relevante en 29.392–29.393, mientras que los soportes dinámicos se mantienen en las medias de 50 y 200 días.



Fuente: xStation5

AUDJPY

El AUDJPY cotiza alrededor de 114,39 y vuelve a ganar relevancia como termómetro del apetito por riesgo, ya que combina una divisa cíclica como el dólar australiano con el yen japonés, tradicionalmente usado como moneda de financiamiento en periodos de mayor búsqueda de rentabilidad. El avance del par refleja que el mercado mantiene una inclinación favorable hacia activos de riesgo, apoyado por el repunte tecnológico global y la mejora del sentimiento en torno a la inteligencia artificial. Respecto a las perspectivas técnicas, el precio se aproxima a la resistencia de 114,71, zona de máximos recientes, después de rebotar desde la SMA de 50 días, ubicada cerca de 112,39, que ha funcionado como soporte dinámico. La SMA de 200 días se mantiene más abajo, cerca de 106,14, confirmando una estructura de fondo positiva. El RSI se ubica alrededor de 60, todavía sin entrar en sobrecompra extrema, lo que deja espacio para continuidad.



Fuente: xStation5

WHEAT

El trigo cotiza cerca de 675,8 y sube por tercera sesión consecutiva en Chicago, impulsado por la preocupación sobre la sequía en zonas clave de cultivo de Estados Unidos, especialmente en las Grandes Llanuras. El deterioro de las condiciones del trigo de invierno refuerza esa presión, la proporción de cultivos calificados como buenos o excelentes cayó a 28%, desde 31% la semana previa y muy por debajo del 54% registrado hace un año, según los últimos datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Técnicamente, el precio respetó el soporte del 61,8% de Fibonacci en torno a 607,62, desde donde reanudó el rally y logró superar la zona de 670,60, que ahora queda como referencia de soporte. El siguiente punto pivote relevante aparece en 719,54, mientras que los soportes intermedios se ubican en 647,13, 632,03 y 619,82. El MACD mantiene una lectura positiva, aunque empieza a mostrar cierta pérdida de fuerza en el histograma, por lo que la continuidad del movimiento dependerá de que el precio logre sostenerse sobre la zona de ruptura reciente.



Fuente: xStation5