Dólar Hoy en Chile: Dólar cae cerca de $889 con el mercado atento al escenario internacional

- El dólar en Chile inicia la jornada a la baja, presionado por el buen desempeño del cobre.
- La inflación al productor en Estados Unidos repuntó hasta 6% interanual, reforzando las señales de presión inflacionaria.
- Para la jornada, se espera que el tipo de cambio se mueva entre los 889 y 897 pesos por dólar.
- El dólar en Chile inicia la jornada a la baja, presionado por el buen desempeño del cobre.
- La inflación al productor en Estados Unidos repuntó hasta 6% interanual, reforzando las señales de presión inflacionaria.
- Para la jornada, se espera que el tipo de cambio se mueva entre los 889 y 897 pesos por dólar.
El dólar en Chile abre a la baja en una jornada donde el foco del mercado continúa puesto en el escenario internacional. Los principales movimientos han estado influenciados por el comportamiento del petróleo y los rendimientos de los bonos, en un contexto de mayor cautela ante los riesgos geopolíticos.
En particular, el mercado estará atento a la llegada del presidente de Estados Unidos a China para la cumbre con Xi Jinping, cuyas conversaciones se desarrollarían entre jueves y viernes. Este encuentro ocurre en medio de tensiones comerciales y conflictos vigentes que podrían mantener episodios de volatilidad en los mercados.
Inflación al productor en Estados Unidos presiona al tipo de cambio
En el plano macroeconómico, hoy se conocieron los datos de inflación al productor en Estados Unidos, los cuales mostraron un fuerte repunte hasta 6% en su lectura interanual, en línea con el avance observado previamente en el dato de IPC.
Este dato refuerza las señales de mayores presiones inflacionarias y generó una ligera reacción al alza en el tipo de cambio.
Fuente: xStation
El cobre sigue siendo el principal soporte del peso chileno
No obstante, el peso chileno mantiene como principal soporte el buen desempeño del cobre, apoyado por mejores perspectivas de demanda.
Fuente: xStation
Análisis técnico
El USDCLP en gráfico de 15 minutos venía desarrollando una tendencia alcista, sin embargo, en el corto plazo muestra una corrección tras el rechazo en los $902, lo que llevo al precio retroceder hasta los $889 y romper la directriz inferior del canal, situándose por debajo de las SMA de 50 y 200 períodos, con soporte y resistencia inmediata en $887 y $897 respectivamente. Mientras el precio no recupere la zona de 897–899, el sesgo se mantendrá bajista.
Por otro lado, el RSI se mantiene cerca de zona de sobreventa tras la fuerte caída reciente, reflejando una pérdida significativa de momentum comprador y manteniendo una señal de debilidad en el corto plazo.
Fuente: xStation5
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