Dólar hoy: el peso mexicano estable tras datos laborales y destitución de Lisa Cook en la Fed

El peso mexicano inició la jornada con movimientos acotados, en un contexto en el que los inversionistas procesan tanto la publicación de los datos de empleo nacionales como la creciente incertidumbre sobre la independencia de la Reserva Federal en Estados Unidos. El tipo de cambio USDMXN sube 0.1%, operando en torno a 18.68, tras marcar un máximo intradía de 18.69 y un mínimo de 18.62.

Datos de México: estabilidad en empleo, persistencia en la informalidad

El reporte trimestral de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) mostró un mercado laboral con señales mixtas. La Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 61.1 millones de personas, un aumento de 111 mil respecto al año anterior. La tasa de desocupación permaneció en 2.7%, lo que refleja estabilidad en el desempleo abierto.

Entre los aspectos destacados:

La población ocupada sumó 59.4 millones , con un incremento anual de 114 mil personas.

La subocupación descendió a 7.2% desde 7.4% un año antes, lo que sugiere un menor número de trabajadores que requieren más horas de empleo.

La informalidad laboral aumentó ligeramente a 54.8% , con 32.6 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Las condiciones críticas de ocupación (bajos salarios o largas jornadas sin ingresos proporcionales) mejoraron, cayendo a 32.5% desde 36.7%.

Por sectores, los de transporte, comercio, restaurantes y servicios profesionales mostraron la mayor creación de empleo, mientras que la construcción y la manufactura registraron retrocesos.

El panorama refleja que, si bien la estabilidad macroeconómica sostiene un bajo nivel de desempleo, los retos estructurales de la informalidad y precariedad laboral siguen siendo relevantes.

Factores externos: Fed bajo presión política tras la destitución de Lisa Cook

En el frente internacional, los mercados reaccionan a la sorpresiva destitución de Lisa Cook como gobernadora de la Fed, anunciada por el presidente Donald Trump. El hecho ha desatado preocupaciones sobre la capacidad de la Reserva Federal para mantener su autonomía en materia de política monetaria.

Analistas advierten que la salida de Cook podría acelerar el sesgo dovish del banco central, aumentando la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre. Actualmente, los futuros de fondos federales descuentan con un 83% de probabilidad un ajuste de –25 puntos base.

Análisis técnico del peso mexicano

El par USDMXN se mantiene en una fase de consolidación, cotizando alrededor de 18.68. El soporte inmediato se ubica en 18.55, mientras que la resistencia clave está en 18.86. Un quiebre por debajo de los 18.55 abriría espacio hacia los 18.44, mientras que superar los 18.86 podría llevar al precio hacia los 18.97. El RSI en 56 y las Bandas de Bollinger sugieren un sesgo lateral con ligera presión alcista en el corto plazo.

Fuente: xStation5.

__________

