Leer más

Dólar hoy: el peso mexicano estable tras datos laborales y destitución de Lisa Cook en la Fed

13:08 26 de agosto de 2025

El peso mexicano inició la jornada con movimientos acotados, en un contexto en el que los inversionistas procesan tanto la publicación de los datos de empleo nacionales como la creciente incertidumbre sobre la independencia de la Reserva Federal en Estados Unidos. El tipo de cambio USDMXN sube 0.1%, operando en torno a 18.68, tras marcar un máximo intradía de 18.69 y un mínimo de 18.62.

Datos de México: estabilidad en empleo, persistencia en la informalidad

Grafico de la tasa de desocupaciÃ³n de mexico en el segundo trimestre de 2025

El reporte trimestral de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) mostró un mercado laboral con señales mixtas. La Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 61.1 millones de personas, un aumento de 111 mil respecto al año anterior. La tasa de desocupación permaneció en 2.7%, lo que refleja estabilidad en el desempleo abierto.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Entre los aspectos destacados:

  • La población ocupada sumó 59.4 millones, con un incremento anual de 114 mil personas.

  • La subocupación descendió a 7.2% desde 7.4% un año antes, lo que sugiere un menor número de trabajadores que requieren más horas de empleo.

  • La informalidad laboral aumentó ligeramente a 54.8%, con 32.6 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad.

  • Las condiciones críticas de ocupación (bajos salarios o largas jornadas sin ingresos proporcionales) mejoraron, cayendo a 32.5% desde 36.7%.

Por sectores, los de transporte, comercio, restaurantes y servicios profesionales mostraron la mayor creación de empleo, mientras que la construcción y la manufactura registraron retrocesos.

El panorama refleja que, si bien la estabilidad macroeconómica sostiene un bajo nivel de desempleo, los retos estructurales de la informalidad y precariedad laboral siguen siendo relevantes.

Factores externos: Fed bajo presión política tras la destitución de Lisa Cook

Lisa Cook y Jerome Powell hablando

En el frente internacional, los mercados reaccionan a la sorpresiva destitución de Lisa Cook como gobernadora de la Fed, anunciada por el presidente Donald Trump. El hecho ha desatado preocupaciones sobre la capacidad de la Reserva Federal para mantener su autonomía en materia de política monetaria.

Analistas advierten que la salida de Cook podría acelerar el sesgo dovish del banco central, aumentando la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre. Actualmente, los futuros de fondos federales descuentan con un 83% de probabilidad un ajuste de –25 puntos base.

Análisis técnico del peso mexicano

El par USDMXN se mantiene en una fase de consolidación, cotizando alrededor de 18.68. El soporte inmediato se ubica en 18.55, mientras que la resistencia clave está en 18.86. Un quiebre por debajo de los 18.55 abriría espacio hacia los 18.44, mientras que superar los 18.86 podría llevar al precio hacia los 18.97. El RSI en 56 y las Bandas de Bollinger sugieren un sesgo lateral con ligera presión alcista en el corto plazo.

Grafico de precios del peso mexicanoFuente: xStation5.

__________

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: 

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Escrito por

Emanoelle Santos

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

28.08.2025
13:06

Las acciones de Pernod Ricard se disparan un 5%📈

Pernod Ricard (RI.FR), el gigante europeo de la industria del alcohol, ha informado de una disminución del 3% en las ventas orgánicas para...

 12:29

Europa cotiza con optimismo moderado

Una ola de optimismo impulsa los índices europeos, con las bolsas de valores del "Viejo Continente" cotizando con subidas, debido al cambio...

 11:10

El euro-dólar sube antes de las actas del BCE

Los índices bursátiles estadounidenses cotizan al alza en el premercado, recuperando pérdidas previas tras la presentación...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo