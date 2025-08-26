Leer más

Latam Airlines se convierte en la empresa más valiosa de la Bolsa de Chile

13:35 26 de agosto de 2025

Latam Airlines (LTM.US) se convirtió el 25 de agosto en la empresa de mayor capitalización de la Bolsa de Santiago, con una valoración cercana a US$ 14,63 mil millones, superando a Banco de Chile (~US$ 14,56 mil millones) y Falabella (~US$ 14,48 mil millones), según Bloomberg. Con este hito, lidera el top 10 del mercado local y consolida su peso dentro del IPSA.

 

Un avion de latam airlines

Rally y guía 2025

El impulso llega de un rally sostenido: en 2025 la acción sube cerca de 77% y acumula 86% en doce meses. A nivel global, Latam es la 9ª aerolínea por valor bursátil (tras Delta, Ryanair y United) y mantiene una guía 2025 más optimista. La compañía espera utilidades operativas sólidas con Ebitda ajustado de US$ 3,65–3,85 mil millones, junto con más actividad: su capacidad crecería cerca de 9% versus 2024, y la operación de carga también avanzaría. En resultados, proyecta ingresos por ~US$ 14–14,2 mil millones y márgenes estables a mayores (operativo 14%–15% y de Ebitdar 26%–27%), apoyados por costos unitarios contenidos y una operación más eficiente, de modo que, si entrega más vuelos con costos controlados y mantiene disciplina financiera (menor apalancamiento), debería mejorar el flujo de caja y sostener la valorización que hoy la lleva a liderar.

Guia de resultados de Latam airlines

Análisis técnico (LTM.US)

En el plano técnico, LTM.US cotiza cerca de US$ 48,33, en máximos del período mostrado. El precio se mantiene sobre la SMA50 (~US$ 41,89) y la SMA100 (~US$ 37,90), con “golden cross” vigente y una secuencia de máximos y mínimos crecientes. El RSI(14) alrededor de 70,6 refleja momentum fuerte y cercanía a sobrecompra; eventuales retrocesos hacia la SMA50 encajarían como correcciones normales dentro de una tendencia alcista.

Grafico de precios de las acciones de latamFuente: xStation5.

 

 

__________

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

