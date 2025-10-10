Dólar hoy: el peso mexicano se debilita tras nuevas tensiones entre EE.UU. y China

El peso mexicano inició la jornada con pérdidas frente al dólar estadounidense, que avanza alrededor de 0.8% y alcanza niveles de 18.58 pesos por unidad. El movimiento responde a un aumento en la aversión al riesgo luego de que el presidente de Estados Unidos descartara una próxima reunión con su homólogo chino y reafirmara su intención de elevar los aranceles a las importaciones provenientes de China.

Estas declaraciones reavivaron el temor a una nueva escalada comercial, presionando a las divisas emergentes y fortaleciendo al dólar como activo refugio. A ello se suma la prolongación del cierre parcial del gobierno estadounidense, situación que podría retrasar la publicación de datos clave como el Índice de Precios al Consumidor (CPI) y las cifras laborales, ambos indicadores fundamentales para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Expectativas de política monetaria: la Fed en el centro de atención

Actualmente, los mercados financieros descuentan una probabilidad del 95% de un recorte de 25 puntos base en la próxima reunión de la Fed, mientras que las expectativas para diciembre se moderan al 80%. La posible reducción de tasas busca contrarrestar el impacto de la desaceleración económica y las tensiones comerciales, aunque el cierre parcial del gobierno introduce incertidumbre adicional sobre la disponibilidad y confiabilidad de los próximos datos macroeconómicos. En este contexto, los operadores mantienen una postura cautelosa, ajustando sus posiciones de cara a los próximos comunicados de la Reserva Federal.

Situación local: el tipo de cambio se mueve por factores externos

En México, no se publicaron indicadores económicos relevantes este viernes, por lo que el tipo de cambio responde principalmente a factores externos. El desempeño del peso mexicano sigue atado a los flujos de capital y a la percepción global del riesgo. La estabilidad de corto plazo dependerá de cómo evolucionen las tensiones entre Estados Unidos y China, así como del ritmo de normalización de la actividad económica estadounidense.

En el gráfico de USDMXN, el tipo de cambio rompe al alza la resistencia de 18.50, consolidándose por encima del promedio móvil de 200 periodos. El impulso alcista se originó desde la zona de soporte en 18.29–18.31, donde se observó un patrón de doble suelo antes del repunte. El RSI se mantiene en torno a 68, sugiriendo un sesgo alcista aún sin señales de sobrecompra, mientras que el ADX confirma una tendencia en fortalecimiento. De mantenerse el impulso, los próximos objetivos se ubican en 18.66 y 18.87, mientras que 18.49 pasa a fungir como primer soporte inmediato.

Fuente: xStation5.

________

Aprovecha las oportunidades del mercado y analiza el comportamiento del peso mexicano y otras divisas con herramientas profesionales.

Abre tu cuenta real en XTB hoy mismo y accede a análisis en tiempo real:

👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh