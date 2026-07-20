Dólar Hoy en Chile: cotiza en $934 por incertidumbre geopolítica

- El USDCLP inicia la jornada estable, mientras el mercado sigue atento a la evolución de las tensiones en Medio Oriente y a su impacto sobre el apetito por riesgo.
- Las propuestas para una pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán reducen parcialmente la demanda por el dólar como activo refugio, aunque la incertidumbre geopolítica persiste.
- El cobre se mantiene estable y continúa respaldando al peso chileno, con un rango esperado para el tipo de cambio entre $930 y $937.
- El USDCLP inicia la jornada estable, mientras el mercado sigue atento a la evolución de las tensiones en Medio Oriente y a su impacto sobre el apetito por riesgo.
- Las propuestas para una pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán reducen parcialmente la demanda por el dólar como activo refugio, aunque la incertidumbre geopolítica persiste.
- El cobre se mantiene estable y continúa respaldando al peso chileno, con un rango esperado para el tipo de cambio entre $930 y $937.
El dólar en Chile hoy abrió estable frente al cierre anterior, en un contexto de mayor volatilidad externa asociada a los acontecimientos geopolíticos. El USDCLP se mantiene sin grandes variaciones mientras el mercado evalúa señales mixtas: por un lado, una menor presión sobre el dólar tras propuestas de pausa en los ataques; por otro, incertidumbre persistente sobre la navegación marítima y los flujos energéticos en Medio Oriente.
Geopolítica mantiene sensible al dólar
El dólar estadounidense mostró presión bajista luego de que mediadores propusieran una pausa de diez días en los ataques para intentar reactivar un acuerdo provisional entre Irán y Estados Unidos. Esta señal redujo parcialmente la percepción de riesgo y moderó la demanda por dólar como activo refugio.
Sin embargo, las restricciones a la navegación marítima en la zona de Arabia Saudita mantienen elevada la incertidumbre sobre el flujo energético. Por ello, los titulares geopolíticos podrían seguir generando movimientos durante la jornada, especialmente si aumentan las dudas sobre el suministro de petróleo o la seguridad en rutas clave.
Cobre estable entrega soporte al peso chileno
En el plano local, el cobre se mantiene relativamente estable, entregando cierto respaldo al peso chileno y contribuyendo a una apertura sin mayores variaciones del tipo de cambio. Este soporte ayuda a compensar parte de la incertidumbre externa, aunque el driver dominante sigue siendo internacional.
Para la sesión, se espera que el USDCLP permanezca sensible a las noticias geopolíticas y oscile en un rango aproximado entre $930 y $937.
Análisis técnico
El USDCLP cotiza en torno a $933 en el gráfico de M15, luego de dispararse desde los $922-$923. La resistencia inmediata está situada en $936, un quiebre sostenido sobre esa zona abriría espacio hasta el siguiente soporte ubicado en $938. Por otro lado, el soporte inmediato se ubica en $926, seguido por la zona clave de $921-$923, donde una pérdida en dicho nivel podría debilitar el sesgo de corto plazo. Por su parte, el RSI muestra un movimiento con tendencia a la baja, ya en niveles intermedios cercanos a los 50 puntos, mostrando cierta neutralidad en el impulso de corto plazo.
Fuente: xStation5
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