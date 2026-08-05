Dólar hoy en Chile: el dólar se acerca a $900 por debilidad global del dólar y cobre fuerte

- El dólar en Chile abre a la baja y se aproxima a la zona de $900 por la debilidad global de la moneda estadounidense.
- Los datos laborales más débiles de Estados Unidos reducen la presión sobre la Reserva Federal y favorecen a las monedas emergentes.
- El cobre cerca de máximos históricos y el mejor tono de la actividad local entregan respaldo adicional al peso chileno.
- El dólar en Chile abre a la baja y se aproxima a la zona de $900 por la debilidad global de la moneda estadounidense.
- Los datos laborales más débiles de Estados Unidos reducen la presión sobre la Reserva Federal y favorecen a las monedas emergentes.
- El cobre cerca de máximos históricos y el mejor tono de la actividad local entregan respaldo adicional al peso chileno.
El dólar en Chile hoy abre a la baja y se acerca a la zona de $900 por dólar, en un contexto de debilidad generalizada de la moneda estadounidense a nivel global. El USDCLP retrocede mientras las divisas del G10 y las monedas emergentes ganan terreno, apoyadas por menores precios de la energía, mayor previsibilidad económica y datos laborales más débiles en Estados Unidos.
Datos de empleo en EE.UU. reducen presión sobre la Fed
El principal driver externo sigue siendo el debilitamiento del dólar. Los últimos datos de Estados Unidos mostraron una desaceleración del mercado laboral mayor a la prevista, lo que reduce la necesidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva durante un periodo prolongado.
Este escenario ha favorecido la caída de los rendimientos y ha mejorado el apetito por monedas emergentes. A esto se suma un entorno de precios de energía más contenidos, que ayuda a moderar las presiones inflacionarias globales y reduce parte de la demanda defensiva por dólar.
Cobre cerca de máximos históricos apoya al peso chileno
En el plano local, el peso chileno también encuentra respaldo en el buen desempeño del cobre, que se mantiene cerca de máximos históricos. Para Chile, un cobre fuerte mejora la lectura sobre ingresos externos y entrega soporte adicional a la moneda local.
Los indicadores económicos recientes también han mostrado un mejor tono, reforzando la percepción de mayor estabilidad para la economía chilena. Si esta dinámica continúa, el tipo de cambio podría seguir presionado a la baja y acercarse a la zona de $900 por dólar durante la sesión.
Fuente: xStation5.
En gráfico de 15 minutos, el USD/CLP intenta desarrollar un rebote técnico después de encontrar soporte en la zona de 907,75, aunque la estructura de corto plazo continúa siendo bajista. El precio recuperó el nivel de 910,15, correspondiente al último soporte perdido, que ahora actúa como primera resistencia inmediata. Mientras logre mantenerse sobre esa referencia, el rebote podría extenderse hacia 911,80 y posteriormente 918,60, donde además convergen una antigua zona de congestión y la media móvil de 50 periodos, que sigue descendiendo y limita el avance.
En caso de un rechazo bajo 910,15, el soporte vuelve a situarse en 907,75, cuya pérdida reabriría el camino hacia 900,80. El RSI ha salido de la zona de sobreventa y el MACD comienza a girar al alza, señales que respaldan una recuperación de corto plazo, aunque todavía insuficientes para confirmar un cambio de tendencia mientras el tipo de cambio permanezca bajo la media móvil de 50 periodos y la resistencia de 918,60.
Mercados a Observar Hoy: AUDJPY , COPPER y GOLD (05.08.2026)
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (05.08.2026)
Claves del día: Nasdaq, petróleo y oro en foco (05.08.2026)
El ORO apunta a los US$4.200 🟡
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "