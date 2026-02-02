Dólar hoy en Chile: el peso chileno revierte las pérdidas iniciales y se fortalece tras el sorpresivo Imacec

En el corto plazo, el mercado vigila zonas técnicas clave: soporte 862–860 y resistencia 868–873, con el precio consolidando cerca de 865.

El “tira y afloja” externo entre dólar global (DXY) y cobre sigue acotando el movimiento del tipo de cambio .

El IMACEC de diciembre (1,7% interanual) sorprendió al alza y dio respaldo al peso chileno , aunque con una fuerte caída en minería (-8,1%) .

El dólar en Chile arranca la semana en fase de corrección tras los ajustes de posiciones del viernes 30 de enero, en un contexto donde el peso chileno encuentra algo de respaldo en el frente doméstico. El dato de IMACEC de diciembre (1,7% interanual) sorprendió al alza y ayudó a mejorar el tono local, con comercio +6,6% y servicios +2,2%, aunque con un contraste relevante: minería -8,1%. En términos mensuales, la actividad avanzó 9,6% (m/m), reforzando la lectura de un cierre de año más dinámico.

Aun así, el espacio para una apreciación más marcada del peso chileno se ha visto contenido por el retroceso reciente del cobre, que vuelve a poner el foco en el canal externo y limita el impulso local.

Dólar global y cobre

Por el lado internacional, el telón de fondo es menos lineal. El dólar global (USDIDX) recuperó tracción y llegó a su nivel más alto en más de una semana, extendiendo avances de más de 0,7% desde la sesión previa. Este movimiento estuvo apoyado en datos de EE.UU. mejores a lo esperado, el ISM manufacturero repuntó sorpresivamente en enero a su mayor nivel desde 2022.

A esto se sumó un factor político-monetario: la nominación de Kevin Warsh por parte del presidente Donald Trump como próximo presidente de la Fed, leída por el mercado como un sesgo más hawkish (menos tolerante a inflación) y potencialmente más proclive a reducir el balance del banco central. Este es un canal que suele favorecer al dólar vía menor liquidez.

El cobre profundiza la corrección

En paralelo, el cobre profundizó la corrección en medio de una venta más amplia de metales: acumula cerca de -15% desde el máximo histórico de la semana pasada. La caída se asoció a toma de ganancias tras un rally especulativo, especialmente visible en China, y a una reevaluación de fundamentos.

Con todo, persiste un contrapeso estructural importante: las expectativas de una demanda de largo plazo más alta frente a restricciones de oferta por años de menor inversión minera. Este equilibrio de fuerzas mantiene al mercado particularmente sensible a cualquier catalizador.

Implicancia para Chile

Para Chile, los mejores datos locales como el IMACEC ayudan a sostener el ánimo, pero si el cobre no estabiliza, el peso chileno pierde uno de sus soportes clave y el tipo de cambio tiende a moverse con mayor beta a EE.UU., especialmente a través del índice del dólar y las tasas.

En otras palabras, lo local entrega cierto piso al peso, pero la dirección final sigue estando fuertemente dominada por China (metales) y EE.UU. (datos, Fed y narrativa de tasas/liquidez).

Lectura técnica

En el gráfico intradía (M30), el tipo de cambio se mueve en torno a 865, en una fase de consolidación tras rebotar desde los mínimos recientes. Los niveles técnicos más visibles quedan definidos por soportes y resistencias cercanos:

Soportes

862–860 (zona de control de corto plazo)

Luego 855–852 (piso reciente)

Resistencias

868–873 como primera banda relevante

Seguida por 878

Y más arriba 885–894 si se reanuda el impulso alcista

Los osciladores lucen más bien neutrales: RSI cerca de 50, consistente con un mercado en pausa a la espera de nuevos catalizadores.