Dólar hoy en Chile: el peso gana terreno ante un cobre récord y la caída de la desocupación al 8,0% al cierre de año

El dólar en Chile inicia la jornada con una baja cercana al 0,4%, transándose en torno a $858 por dólar, en un escenario donde predominan los factores externos y un debilitamiento generalizado del billete verde a nivel global. El movimiento responde a un menor atractivo relativo de la divisa estadounidense en un entorno de incertidumbre política y señales mixtas desde Washington sobre la conveniencia de un tipo de cambio más débil, lo que ha empujado a los mercados a reordenar posiciones.
Dólar global bajo presión por tensión geopolítica y ruido comercial
En el plano internacional, el tono se ha tornado más defensivo tras nuevas advertencias del presidente Donald Trump hacia Irán y la persistencia de amenazas arancelarias contra distintos socios comerciales. Este cóctel eleva la volatilidad y tiende a castigar la lectura pro-cíclica del dólar, favoreciendo una rotación hacia activos reales y coberturas.
En ese contexto, el mensaje del secretario del Tesoro Scott Bessent defendiendo la política de dólar fuerte parece haber tenido un efecto limitado y transitorio, reforzando la idea de que el driver dominante sigue siendo el balance de incertidumbre y el tono global de riesgo.
Cobre nuevamente en máximos históricos
A nivel local, el peso chileno recibe un impulso adicional desde el cobre: el metal avanza más de 5% en la London Metal Exchange y marca máximos históricos, aportando soporte al tipo de cambio por la vía de términos de intercambio y expectativas de flujo.
El rally del cobre combina demanda de cobertura ante riesgos geopolíticos con fundamentos más estructurales, restricciones de oferta y demanda vinculada a transición energética y tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, lo que amplifica su rol como ancla para monedas expuestas a commodities.
Desocupación en Chile baja a 8,0%, pero sube la informalidad
En empleo, el INE reportó que la tasa de desocupación se ubicó en 8,0% en el trimestre octubre–diciembre de 2025, bajando desde 8,4% en noviembre y anotando su menor nivel desde enero de 2025. En doce meses, la cifra retrocedió 0,1 pp, en un contexto donde la fuerza de trabajo (+1,8%) creció al mismo ritmo que las personas ocupadas (+1,8%), lo que sugiere una absorción relativamente ordenada del aumento de participación; aun así, las personas desocupadas subieron 1,4%, impulsadas únicamente por quienes buscan empleo por primera vez (+24,4%), una señal de mayor entrada de nuevos participantes.
El detalle matiza la mejora: la participación llegó a 62,1% y la ocupación a 57,1% (ambas +0,5 pp interanual), pero la informalidad subió a 26,8% (+0,4 pp), lo que apunta a una creación de empleo con calidad heterogénea. Por género, la desocupación femenina bajó a 8,5% (-0,9 pp), mientras la masculina subió a 7,7% (+0,6 pp), reflejando dinámicas distintas dentro del mismo mercado laboral; en términos desestacionalizados, la tasa se ubicó en 8,5%, con una baja de 0,1 pp respecto del trimestre móvil previo.
Análisis del dólar en Chile
El USDCLP mantiene un sesgo bajista en M30: cotiza cerca de 857,8 y sigue por debajo de la SMA50 y la SMA200, por lo que los repuntes se leen como correcciones mientras no recupere esas referencias. En este marco, la zona 862–867 concentra resistencias (SMA50 y niveles Fibo), y solo un quiebre sostenido habilitaría una extensión hacia 872,5 y luego 888,9.
Por el lado inferior, los soportes inmediatos están en 854,3 y 848,7; con RSI 45 y un MACD aún en terreno negativo, el momentum sigue frágil y favorece nuevas pruebas de piso si falla el rebote.
