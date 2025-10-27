Dólar hoy en Colombia (27 de octubre): el peso toca mínimos de 6 meses y apunta a $3.800

-
El precio del dólar en Colombia cayó a COP 3.846, consolidando una tendencia bajista frente al peso colombiano.
-
El análisis técnico actual indica señales de venta fuerte, con proyecciones de continuar a la baja en el corto plazo.
-
Las previsiones apuntan a un posible rebote técnico hacia niveles de COP 3.900–4.100, aunque el contexto global favorece la apreciación del peso.
-
El precio del dólar en Colombia cayó a COP 3.846, consolidando una tendencia bajista frente al peso colombiano.
-
El análisis técnico actual indica señales de venta fuerte, con proyecciones de continuar a la baja en el corto plazo.
-
Las previsiones apuntan a un posible rebote técnico hacia niveles de COP 3.900–4.100, aunque el contexto global favorece la apreciación del peso.
Este lunes 27 de octubre de 2025, la cotización del dólar estadounidense frente al peso colombiano es de COP 3.846,86, mostrando una caída acumulada significativa en lo que va del año.
Este comportamiento se enmarca en un contexto de debilitamiento global del dólar, impulsado por la política monetaria de la Reserva Federal, las señales de liquidez en EE.UU. y la presión de la administración de Donald Trump por un dólar más competitivo.
Según Credicorp Capital, se espera que el dólar cierre el año cerca de los COP 4.000, mientras que en la jornada de hoy mantiene la presión bajista.
Fuente: Análisis de Mercado – XTB
Análisis técnico del USD/COP
Tendencia bajista clara
El gráfico horario del par USD/COP muestra una secuencia descendente desde abril, consolidándose por debajo de los COP 3.850. La acción del precio ha sido consistente con una estructura de máximos y mínimos decrecientes.
Indicadores clave
-
RSI (14): 32.2 → indica zona de sobreventa, lo que podría anticipar un rebote técnico.
-
MACD: negativo → confirma presión bajista.
-
Medias móviles: las de 5, 10, 20, 50, 100 y 200 períodos marcan señales de venta fuerte.
-
Puntos pivote clásicos:
-
Soporte inmediato: COP 3.841,69
-
Punto de pivote: COP 3.851,59
-
Resistencia cercana: COP 3.893,14
-
Escenarios probables
-
Continuación bajista
Si se rompe el soporte de COP 3.841 con volumen, el par podría dirigirse hacia COP 3.800–3.820.
-
Rebote técnico
El RSI en zona de sobreventa sugiere un posible repunte hacia el punto de pivote COP 3.851 o la resistencia en COP 3.893.
-
Reversión alcista
Un cambio externo (repunte del dólar global o deterioro de condiciones en Colombia) podría llevar el par a zonas de COP 4.000–4.100.
Factores fundamentales que influyen en el tipo de cambio
-
Política monetaria de EE.UU.: La Fed continúa con medidas expansivas que debilitan al dólar.
-
Liquidez global: La entrada de capital a mercados emergentes fortalece monedas como el peso colombiano.
-
Política interna de Colombia: A pesar de los desafíos, el país mantiene una posición fiscal sólida y tasas reales atractivas para inversores extranjeros.
Revisa más detalles en XTB Formación
Perspectiva para los próximos meses
Todo indica que el tipo de cambio en Colombia continuará bajo presión bajista, a menos que se produzcan eventos macroeconómicos de alto impacto. Las previsiones sugieren un cierre de año estable en torno a COP 4.000, aunque la tendencia técnica actual favorece una posible continuidad de la caída.
Informe de inflación preliminar en Francia
Nuevos datos de inflación en la Eurozona
Resumen diario: BCE, FED y el MAG7 — señales mixtas y mayor aversión al riesgo
Dólar hoy: El peso mexicano cae tras contracción del PIB: se reavivan los temores de recesión técnica
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "