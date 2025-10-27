Leer más
El sector manufacturero de la Fed de Dallas supera las estimaciones 📈

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El indicador del sector manufacturero de Dallas aumentó más de lo esperado.
  • Se mantiene en territorio negativo.

Estados Unidos - Índice de Actividad Manufacturera de la Reserva Federal de Dallas de octubre:

  • Valor real: -5,00
  • Previsión: -7,8
  • Valor anterior: -8,70

Fuente: xStation5

