Dólar hoy en México: cae hacia $17,90 por menor tensión geopolítica, pese a datos mixtos en México y fortaleza económica en EE.UU.

El dólar hoy en México inicia la jornada de este 1 de abril en torno a los 17,90 pesos mexicanos, retrocediendo desde los niveles superiores a 18 observados a fines de marzo. El movimiento responde principalmente a un cambio en el frente externo, donde la menor tensión geopolítica en Oriente Medio ha reducido la demanda por activos refugio y ha permitido un ajuste a la baja del dólar a nivel global, favoreciendo a monedas emergentes como el peso mexicano.

Mejora la confianza, pero la actividad manufacturera sigue en terreno contractivo

En el plano local, los datos publicados esta mañana muestran una señal mixta donde la confianza empresarial subió a 47,8 puntos en marzo, superando el nivel previsto (46,2), lo que sugiere una leve mejora en el ánimo del sector productivo tras meses de deterioro. Aun así, el indicador permanece por debajo del umbral de 50 puntos, que separa optimismo de pesimismo, reflejando que las empresas siguen operando en un entorno de cautela. Este punto es vital, porque la confianza empresarial en México acumula varios meses en zona contractiva, lo que indica que las decisiones de inversión continúan condicionadas por la incertidumbre económica y comercial, especialmente en el contexto de la revisión del T-MEC y el entorno global más volátil.

Por otro lado, el PMI manufacturero de S&P Global se ubicó en 48,9, superando las expectativas (46), pero manteniéndose igualmente por debajo de 50. Esto implica que el sector industrial sigue en contracción, aunque a un ritmo menos negativo que en meses anteriores. Este tipo de lectura suele interpretarse como una estabilización, pero no como una recuperación y el contraste entre ambos indicadores refleja bien el momento actual de la economía mexicana que mejora el sentimiento, pero la actividad real aún no logra consolidar un giro claro.

EE.UU. vuelve a marcar el ritmo donde el consumo y empleo sorprenden al alza

Los datos provenientes de Estados Unidos vuelven a reforzar la idea de una economía sólida, lo que introduce presión adicional sobre el tipo de cambio. El informe ADP mostró una creación de 62 mil empleos en marzo, por encima de los 41 mil esperados, mientras que las ventas minoristas crecieron 0,6% mensual (vs. 0,5% previsto) y el componente subyacente avanzó 0,5% (vs. 0,3%), confirmando que el consumo, principal motor de la economía estadounidense, sigue mostrando resiliencia.

A esto se suma un PMI manufacturero ISM de 52,7, también por encima de lo esperado, lo que indica expansión en la actividad industrial. En conjunto, estos datos refuerzan la narrativa de una economía estadounidense fuerte, lo que tiende a sostener al dólar a nivel global y limita el margen de apreciación de monedas emergentes. Este factor es especialmente relevante porque vuelve a poner sobre la mesa el diferencial de crecimiento entre Estados Unidos y México, en un momento donde la economía mexicana muestra señales más débiles y desbalanceadas.

El petróleo introduce un nuevo elemento de presión

Otro punto relevante de la jornada es el dato de inventarios de crudo en Estados Unidos, que mostró un aumento de 5,451 millones de barriles, muy por encima de los 1,8 millones esperados. Este incremento refuerza la percepción de exceso de oferta en el corto plazo, lo que ha limitado el avance del petróleo pese al contexto geopolítico reciente.

Para México, este factor tiene implicancias mixtas ya que un menor precio del petróleo podría aliviar presiones inflacionarias externas, pero al mismo tiempo, el país sigue enfrentando una estructura energética compleja, donde el impacto de los movimientos del crudo no es lineal, especialmente considerando su dependencia de importaciones de combustibles refinados. En ese sentido, el comportamiento del petróleo sigue siendo un canal primordial para entender la evolución del tipo de cambio, dentro de su impacto directo y por su influencia sobre la inflación, la política monetaria y las cuentas fiscales.

T-MEC y mipymes

Más allá de los datos coyunturales, el mercado también sigue de cerca el desarrollo de la revisión del T-MEC, donde comienzan a aparecer nuevas tensiones estructurales. En particular, desde el sector empresarial se ha planteado la necesidad de incorporar de forma más activa a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el acuerdo.

La presidenta de Canacope Monterrey, Catalina Domínguez Estrada, fue clara al señalar que este segmento, que representa más del 99% de las unidades económicas en México, debe integrarse plenamente en las cadenas de valor regionales para fortalecer la competitividad del país. Este punto conecta con un problema más profundo porque según datos de la OCDE, México es uno de los países con menor acceso al crédito para mipymes dentro del organismo en donde solo 1 de cada 10 empresas tiene financiamiento, enfrentando tasas que superan el 15,5%, significativamente por encima de las grandes compañías. Este desbalance limita la capacidad del tejido productivo para aprovechar oportunidades como el nearshoring o la integración comercial regional, lo que a su vez condiciona el crecimiento potencial del país y su capacidad de atraer inversión de manera sostenida.

Análisis Técnico

USDMXN (M15)



Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 mantiene una estructura bajista predominante, caracterizada por una secuencia de máximos y mínimos descendentes, con el precio operando por debajo de la media móvil, la cual conserva pendiente negativa y actúa como resistencia dinámica. Tras la caída previa, el mercado entra en una fase de consolidación lateral entre 17.8222 y 17.7968, con múltiples rechazos en la parte alta del rango cerca de 17.8916, lo que refuerza esa zona como resistencia inmediata. Las bandas de Bollinger se encuentran relativamente comprimidas en esta fase, lo que sugiere reducción de volatilidad después del impulso bajista, aunque el precio permanece contenido en la mitad inferior de las bandas, manteniendo presión estructural a la baja.

El RSI se ubica en niveles intermedios, sin alcanzar sobrecompra, lo que refleja ausencia de fuerza alcista relevante, mientras que el MACD muestra una recuperación leve del histograma pero sin consolidar un cambio de momentum, permaneciendo cercano a la línea cero. La incapacidad del precio para sostenerse por encima de 17.8916 y la persistencia bajo la media móvil podrían seguir condicionando el comportamiento dentro de este rango, donde la zona de 17.7968 continúa funcionando como soporte inmediato y la estructura general sigue dominada por la tendencia previa bajista.