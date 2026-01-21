El mercado leyó el discurso de Donald Trump en Davos como alivio parcial al descartar uso de la fuerza, aunque persisten amenazas de aranceles y la discusión de respuestas europeas.

El dólar en México cae cerca de 0,7% y el peso se fortalece por debajo de 17,50 por dólar , retomando sus mejores niveles desde junio de 2024.

El dólar en México cae alrededor de 0,7% en la sesión y el peso mexicano se fortalece por debajo de 17,50 por dólar, retomando el avance hacia sus mejores niveles desde junio de 2024. El movimiento llega después de un retroceso breve que se explicó más por ruido externo que por factores locales, cuando el roce comercial entre Estados Unidos y Europa ligado a la discusión por Groenlandia llevó, por algunas horas, a una rotación global hacia activos más líquidos y defensivos.

Davos y Groenlandia

En el frente internacional, los mercados terminaron leyendo el discurso de Donald Trump en Davos como un alivio parcial para el escenario de riesgo, ya que reiteró su intención de abrir negociaciones para adquirir Groenlandia, pero descartó el uso de la fuerza. Esa señal ayudó a descomprimir la prima geopolítica que se había incorporado en el arranque de la semana, aunque la tensión comercial no desaparece, debido a que siguen en la mesa amenazas de nuevos aranceles y, desde Europa, se discuten respuestas que van desde represalias graduadas hasta herramientas de presión comercial más duras.

En paralelo, el hecho de que legisladores europeos hayan congelado la aprobación del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos en julio mantiene la incertidumbre y sostiene la narrativa de menor apetito por exposición a activos estadounidenses, lo que también presiona al dólar a nivel global.

México

En ese contexto, el peso mexicano vuelve a mostrar resiliencia por una combinación de anclas domésticas. Banco de México ha adoptado un tono más cauto y, tras pausar su ciclo de recortes, mantiene la tasa de política en 7%, preservando un diferencial de tasas reales que sigue siendo atractivo para flujos hacia renta fija en moneda local. Cuando el dólar global se debilita y el diferencial de tasas sigue alto, el canal de carry tiende a reaparecer con fuerza y México suele estar entre los principales beneficiados dentro del universo emergente.

Ventas minoristas

Los datos internos también ayudan a sostener el cuadro. Las ventas minoristas de noviembre de 2025 crecieron 1% mensual y aceleraron a 4,4% interanual, su mejor registro desde julio de 2023 y el séptimo mes consecutivo de expansión. Destacó el avance de categorías como productos de salud, bienes del hogar y comercio en línea, mientras alimentos y bebidas retrocedieron, un mix que sugiere demanda más orientada a bienes discrecionales y canales digitales. En una sesión sin publicaciones relevantes en México, ese último pulso de actividad funciona como telón de fondo para la percepción de que el consumo sigue aportando tracción, reduciendo la urgencia de una relajación monetaria agresiva.

Análisis técnico del dólar hoy en México

En análisis técnico, la caída de hoy consolida el quiebre bajo 17,50, que pasa a ser el primer nivel a vigilar como resistencia si aparece rebote, junto con el área 17,60 a 17,65 donde suele concentrarse oferta tras movimientos bruscos. Mientras el tipo de cambio se mantenga bajo esos niveles, el sesgo favorece continuidad bajista, con soportes inmediatos en 17,45 y luego zonas más profundas si se mantiene el tono de dólar débil. Un retorno sostenido sobre 17,65 sería la señal más clara de que el movimiento actual fue solo una extensión y que el mercado vuelve a un rango más lateral.

Fuente: xStation5.

