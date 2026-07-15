Dólar hoy México: el dólar cae mientras el IPP refuerza alivio inflacionario en EE.UU.

El dólar en México (USD/MXN) cae otro 0.1% hoy, extendiendo la baja de ayer, después de que el índice de precios al productor de Estados Unidos sorprendiera con una caída de 0.3% en junio, cuando el mercado no esperaba cambios. Sin datos económicos propios en la agenda, el peso mexicano vuelve a moverse por completo al compás de la historia de desinflación en Estados Unidos.

El IPP se suma a la sorpresa desinflacionaria y el peso lo aprovecha

El IPP de junio cayó 0.3% mensual frente a una expectativa de cambio nulo, y tanto la medida general como la subyacente en términos interanuales también quedaron por debajo de lo previsto. El dato llega apenas un día después de que el IPC de junio sorprendiera con una caída mensual de 0.4%, reforzando la señal de que la inflación en Estados Unidos viene moderándose más rápido de lo que el mercado anticipaba.

La combinación de ambos datos derrumbó las apuestas por un alza de la Fed, el mercado asigna hoy una probabilidad de apenas 49% a un aumento de tasas en septiembre, frente a 70% hace apenas una semana.

Warsh no ofrece el respaldo que el mercado esperaba

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, reiteró durante su comparecencia ante el Congreso el compromiso del banco central con restablecer la estabilidad de precios, pero se quedó corto de señalar una postura más restrictiva, lo que en la práctica dejó sin respuesta al reciente giro dovish en las expectativas del mercado. El contrapeso sigue siendo la escalada entre Estados Unidos e Irán, que amenaza con reavivar las presiones inflacionarias si el conflicto se profundiza, un riesgo que podría revertir con rapidez la narrativa desinflacionaria que hoy favorece al peso.

Fuente: xStation5.

El desplome del martes por la mañana, tras el dato de inflación, sigue marcando el mapa técnico, en que el precio rompió por completo el canal descendente en el que venía moviéndose desde comienzos de julio, cayendo de golpe desde cerca de 17.53 hasta el entorno de 17.40, y desde entonces no logró recuperar terreno.

Hoy cotiza en 17.3889, ya por debajo del soporte de 17.4011 y cerca del límite inferior del propio canal bajista. El RSI en 37.5 y un MACD que confirma que el impulso de corto plazo sigue siendo negativo para el dólar. Tanto la SMA de 50 períodos, en 17.4111, como la de 200, en 17.4592, quedaron por encima del precio, actuando ahora como resistencia. El próximo soporte relevante se ubica en 17.3618, y más abajo en 17.3098.