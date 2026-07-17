Dólar Hoy México: la escalada con Irán vuelve a inclinar la balanza hacia el dólar

El dólar (USD/MXN) revierte con fuerza hoy, sin datos económicos en México, en una sesión donde el guion de la semana se dio vuelta, la inflación blanda que venía debilitando al dólar dejó de ser la única historia, y el conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a inclinar la balanza hacia el otro lado.

Los datos de esta semana ya no son unánimemente blandos

El IPC y el IPP de junio, ambos más débiles de lo esperado, siguen siendo la referencia de la semana, pero los datos publicados después ya no apuntan en la misma dirección. Las ventas minoristas subieron en línea con lo previsto, con una caída en las estaciones de servicio por los menores precios de la gasolina compensada por un gasto firme en concesionarias de autos y en el comercio electrónico, mientras las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 208.000, su nivel más bajo en dos meses.

Ambos datos apuntan a una economía y un mercado laboral que siguen firmes, lo que le quita algo de fuerza a la narrativa de desinflación acelerada que dominó los primeros días de la semana. El mercado ya descarta casi por completo un alza de la Fed este mes, aunque las apuestas para septiembre siguen genuinamente divididas.

La escalada con Irán vuelve a inclinar la balanza hacia el dólar

Estados Unidos lanzó varios ataques contra Irán esta semana, y Teherán respondió atacando bases estadounidenses en países vecinos. Ese tipo de escalada reactiva dos canales que favorecen al dólar al mismo tiempo, el riesgo de que la energía vuelva a presionar la inflación y la demanda de refugio que normalmente acompaña a estos episodios, ambos trabajando en sentido contrario a la historia desinflacionaria que venía beneficiando al peso mexicano.

Fuente: xStation5.

Tras el desplome de días atrás, que llevó al precio hasta cerca de 17.36, el USD/MXN encaró un repunte pronunciado que lo devolvió por encima de sus dos medias móviles, la de 50 en 17.4638 y la de 200 en 17.4216, y lo sacó del canal descendente que había dominado toda la semana. El precio cotiza ahora en 17.5181, ya cerca de la resistencia de 17.5328, con el RSI en 61.7 y un MACD en 0.0204, claramente por encima de su línea de señal en 0.01644, ambas lecturas confirmando que el impulso de corto plazo pasó a ser alcista. Un cierre por encima de 17.5328 abriría paso hacia 17.5709 y, más arriba, hacia el máximo de 17.6240 marcado a comienzos de este tramo.