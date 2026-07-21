Dólar hoy México: peso estable pese a menor consumo local y mayor tensión geopolítica

El dólar en México (USD/MXN) cae ligeramente 0.1% hoy, en una sesión donde el peso mexicano ignoró por completo un dato de ventas minoristas más débil de lo esperado en México y se movió, en cambio, al compás de la escalada entre Estados Unidos e Irán y de las apuestas cambiantes sobre la Fed.

Las ventas minoristas decepcionan, pero el peso no reacciona

Las ventas minoristas de México subieron 1.6% interanual en mayo, muy por debajo del 2.5% que esperaba el mercado y bastante más lento que el 4.4% de abril, mientras en términos mensuales desestacionalizados cayeron 0.6%, revirtiendo el alza de 0.8% del mes previo. El crecimiento interanual se explicó por un salto de 12% en ventas por canales en línea, catálogos impresos y televisión, además de alzas en productos de salud, textiles, indumentaria y electrodomésticos, que más que compensaron caídas en alimentos y bebidas y en artículos de papelería y recreación.

Pese a la magnitud del desvío frente al pronóstico, el USD/MXN no mostró ninguna reacción visible al dato, señal de que el mercado cambiario sigue mirando hacia afuera y no hacia adentro.

La escalada con Irán se profundiza, pero también aparecen señales de mediación

Estados Unidos completó un décimo día consecutivo de ataques contra Irán, y Trump advirtió que Teherán será responsabilizado por la muerte de tres militares estadounidenses. Los hutíes, respaldados por Irán, anunciaron además un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, lo que abre un nuevo frente de riesgo para los envíos de energía a través del Mar Rojo, distinto del que ya existe en el Estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, Irán señaló que mediadores presentaron propuestas para reducir la tensión después de varios días de hostilidades, y algunos reportes apuntan a un posible alto el fuego de diez días. El mercado ya asigna una probabilidad de 55% a un alza de la Fed en septiembre, frente a 51% el día anterior, mientras los funcionarios de la Fed permanecen en el período de silencio previo a la reunión de la próxima semana, donde se espera de forma generalizada que mantengan la tasa sin cambios.

Fuente: xStation5.

El USD/MXN completó un recorrido de ida y vuelta en apenas una semana, tras tocar el máximo de 17.5538 y retroceder con fuerza, el precio ahora testea el retroceso de Fibonacci del 78.6%, en 17.4035, muy cerca de donde cotiza hoy en 17.4006. La SMA50 quedó apenas por debajo del precio, mientras la de 200 sigue bastante más arriba, marcando la resistencia de fondo.

El RSI y un MACD muestran un impulso de corto plazo levemente positivo, aunque todavía dentro de un rango sin una dirección clara. Una ruptura por debajo de 17.4035 abriría paso al 100% de Fibonacci, en 17.3626, mientras que recuperar el 61.8%, en 17.4356, sería la primera señal de que el rebote reciente busca continuidad.