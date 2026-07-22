Dólar hoy México: peso resiste pese a nuevo riesgo petrolero en el Mar Negro

El dólar en México (USD/MXN) cae ligeramente 0.1% hoy, en una sesión sin datos económicos en México, mientras el mercado ya empieza a mirar hacia mañana, cuando se conocerán la actividad económica de mayo y la inflación de la primera quincena de julio, dos publicaciones que podrían mover con fuerza al peso mexicano.

El Cáucaso se suma como nuevo frente de riesgo petrolero

Estados Unidos completó una decimoprimera noche consecutiva de ataques contra objetivos iraníes, y Trump minimizó la probabilidad de conversaciones de corto plazo con Teherán, mientras los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, siguen interrumpiendo el tráfico marítimo en el Mar Rojo. A esos dos frentes se sumó esta semana una serie de ataques contra la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio, en la costa rusa del Mar Negro, que añadió presión adicional sobre el suministro global de petróleo y empujó tanto al crudo como a los rendimientos de los Treasuries al alza.

En el frente laboral, los datos de ADP mostraron que las empresas privadas de Estados Unidos sumaron un promedio de 16.500 empleos semanales en las cuatro semanas hasta el 4 de julio, por debajo del promedio de 19.250 del período previo, la cuarta desaceleración consecutiva en la contratación. El mercado espera que la Fed mantenga la tasa sin cambios en su reunión de la próxima semana, mientras asigna una probabilidad superior a 55% a un alza en septiembre.

Mañana llega una agenda clave de actividad e inflación en México

El indicador de actividad económica de mayo se conocerá mañana, y el consenso proyecta una desaceleración marcada, con una lectura mensual de -0.4% frente al 1.2% previo y una interanual de apenas 1.1% frente al 2.3% anterior, una señal que ya venía anticipada por la producción industrial de mayo, que se contrajo más de lo esperado con debilidad generalizada entre sectores.

También se publica la inflación de la primera quincena de julio, donde se espera que la subyacente mensual ceda levemente a 0.16% desde 0.19% y la interanual a 4.0% desde 4.12%, mientras la inflación general mensual volvería a terreno positivo, en 0.1% frente a -0.11%, con la interanual moderándose a 3.2% desde 3.55%.

De confirmarse, continuaría la tendencia desinflacionaria que ya llevó a la inflación de junio a 3.37%, su nivel más bajo desde diciembre de 2020 y dentro del rango de tolerancia del Banco de México.

Fuente: xStation5.

El precio quedó atrapado durante buena parte de la semana pasada dentro de dos rangos de consolidación bien definidos, visibles en el gráfico entre el 15 y el 17 de julio, antes del salto hacia el máximo de 17.55 y el posterior retroceso que devolvió al USD/MXN a testear una línea de tendencia ascendente trazada desde el mínimo de esa misma semana.

El precio cotiza hoy en 17.3944, justo sobre esa línea, con la SMA de 50 ruedas en 17.4071 y la de 200 en 17.4113 apenas por encima, actuando como resistencia inmediata, además el RSI y el MACD muestran un sesgo bajista de corto plazo. Perder la línea de tendencia abriría paso hacia el soporte de 17.3622, mientras que las extensiones de Fibonacci en 17.412 y 17.428 marcan las primeras resistencias en caso de un rebote.