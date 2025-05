Dólar retoma impulso en Chile ante expectativas de tasas altas en EE.UU.

El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con una tendencia alcista, siguiendo el fortalecimiento global del dólar estadounidense. Este movimiento ocurre tras la recuperación de la divisa, que había mostrado una caída a inicios de semana debido a la rebaja en la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Moody’s el pasado viernes. Reacción del mercado ante señales de política monetaria en EE.UU. El principal catalizador del repunte del dólar ha sido el tono restrictivo de las recientes declaraciones de la Reserva Federal, que sugiere que las tasas de interés podrían permanecer elevadas por más tiempo. Esta expectativa impacta directamente la percepción de liquidez global, favoreciendo al dólar frente a otras monedas emergentes y desarrolladas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La persistencia de tasas altas en EE.UU. eleva el atractivo de los activos denominados en dólares.

Los mercados ajustan sus previsiones de recortes de tasas, empujando al alza los rendimientos de bonos estadounidenses.

La fortaleza del dólar se ha traducido en depreciaciones para monedas emergentes, incluido el peso chileno. Factores locales: resiliencia económica limitada por presión externa En el frente doméstico, aunque se registraron datos positivos del PIB chileno y el precio del cobre se mantiene estable, estos factores no han sido suficientes para contrarrestar el impulso externo: El crecimiento económico local no logra compensar la apreciación del dólar.

El cobre, principal exportación del país, no presenta movimientos que justifiquen un fortalecimiento significativo del peso chileno. Impacto de la política monetaria de China La reciente baja de tasas de interés por parte del Banco Popular de China ha reforzado la noción de una divergencia monetaria entre las grandes economías del mundo: Mientras EE.UU. mantiene una política contractiva, China sigue flexibilizando para estimular su economía.

Esta divergencia potencia los flujos hacia activos en dólares, debilitando monedas como el peso chileno. Rango esperado y perspectivas Para la jornada, se estima que el tipo de cambio USDCLP se moverá en un rango entre 935 y 950 pesos por dólar, condicionado por: La evolución del discurso de la Reserva Federal.

El desempeño de los mercados globales de materias primas.

El mercado se mantiene altamente sensible a cambios en las expectativas de política monetaria global, especialmente de la Fed, que continúa siendo el factor dominante en la dirección del dólar en el corto plazo

