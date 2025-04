Dólar retrocede en Chile ante mejora en el clima comercial e impulso inflacionario

El dólar inició la jornada con una tendencia bajista en el mercado chileno, reflejando una combinación de factores internacionales y locales que han fortalecido al peso chileno. El tipo de cambio se ve presionado a la baja en medio de un entorno de mayor apetito por riesgo y señales alentadoras en el frente comercial global. Panorama internacional: debilitamiento del dólar y mejora en el apetito por riesgo A nivel global, el dólar estadounidense se ha debilitado en un contexto donde resurgen expectativas positivas respecto al comercio internacional. La administración Trump ha reanudado conversaciones con socios clave como Japón y la Unión Europea, lo que ha generado un repunte en la confianza de los inversores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las negociaciones reflejan una disposición al diálogo , reduciendo el temor a una escalada arancelaria.

Aunque la incertidumbre sigue siendo elevada, el optimismo moderado ha impulsado a las monedas emergentes .

El retroceso del dólar se enmarca también en un entorno de ajuste de expectativas respecto a la política monetaria de la Reserva Federal. Soporte local: inflación y estabilidad del cobre En el frente doméstico, el peso chileno encuentra apoyo en dos elementos clave: una inflación superior al mes anterior y la resiliencia en los precios del cobre, influida por la mejora del sentimiento económico en Asia. El último dato de inflación mensual en Chile fue de 0,5% , en línea con las proyecciones del mercado, pero superior al registro anterior .

Este resultado refuerza las expectativas de que el Banco Central de Chile mantenga un sesgo de cautela respecto a las tasas de interés , respaldando al peso.

En paralelo, la estabilidad del cobre, principal exportación del país, ofrece un ancla fundamental para la moneda local. Proyección del tipo de cambio En este escenario, los analistas proyectan que el tipo de cambio podría continuar su senda descendente en el corto plazo, con un rango objetivo entre 975 y 980 CLP por dólar. La recuperación de las monedas emergentes actúa como un catalizador adicional.

El contexto técnico y fundamental apoya una posible apreciación adicional del peso chileno, aunque persistirán episodios de volatilidad asociados al escenario externo.

