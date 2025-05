Dólar se fortalece por empleo en EE. UU., mientras Chile sorprende con crecimiento en marzo

Claves del mercado cambiario y externo El dólar en Chile se ubica en 939 pesos, apoyado por datos sólidos de empleo en EE. UU. y una recuperación parcial del apetito por riesgo global. El informe laboral estadounidense mostró 177 mil nuevos empleos en abril, superando las expectativas (138 mil), lo que refuerza la resiliencia del mercado laboral y podría moderar las apuestas por recortes de tasas de la Fed. Índice dólar al alza , aunque persiste debilidad frente a monedas asiáticas.

Peso chileno estable , sostenido por el cobre, que sube 2,2% en la mañana.

Persiste cautela por indicadores manufactureros negativos en China, que limitan la demanda por commodities. Rango estimado para la sesión: entre 930 y 942 pesos por dólar. Economía chilena: Imacec de marzo sorprende con 3,8% El Imacec de marzo creció 3,8% interanual, impulsado por sectores como bienes, comercio y servicios, lo que marca una señal positiva dentro de un contexto mixto de recuperación. No obstante, la expansión mensual desestacionalizada de 0,8% se debió casi exclusivamente a la minería, lo que pone en duda la sostenibilidad del crecimiento. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La reactivación aún es frágil y concentrada en sectores específicos .

El resto de la economía muestra una dinámica débil en el corto plazo. Banco Central mantiene tasa y alerta por riesgos El Banco Central de Chile decidió mantener la tasa de interés, reflejando una postura de prudencia en un entorno externo volátil. Aunque la inflación ha retrocedido, persisten riesgos y el margen para una política expansiva es limitado. Mercado laboral sigue tensionado , con desempleo sobre el 7% por más de 18 meses.

La debilidad estructural del empleo limita el impulso del consumo interno.

