Dólar se mueve con leve corrección a la baja en Chile mientras el mercado monitorea datos de empleo y señales externas

El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con una ligera caída del 0,2%, situándose en torno a los 939 pesos, en un contexto de consolidación técnica tras recientes movimientos volátiles. Tal como lo refleja el gráfico horario, el par se ha mantenido lateralizado en un rango estrecho entre 933 y 949 pesos durante las últimas dos semanas, lo que sugiere un período de consolidación a la espera de nuevos catalizadores macroeconómicos. Factores locales: desempleo y perspectivas estables El mercado local está centrado en la inminente publicación de los datos de desempleo correspondientes al mes de abril, con una expectativa general de que la tasa se mantenga en torno al 8,7%. De confirmarse esta cifra, el escenario laboral chileno continuaría mostrando señales de estancamiento, sin presiones significativas que modifiquen la actual política monetaria del Banco Central. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Escenario internacional: cobre al alza pese a superávit En los mercados internacionales, el precio del cobre sube un 0,4%, lo que proporciona cierto respaldo al peso chileno, aunque con matices. El International Copper Study Group informó que el mercado registró un superávit de 289 mil toneladas en el primer trimestre de 2025, cifra superior al mismo período de 2024. Este excedente ha sido impulsado por mayores inversiones en la minería sudamericana, lo que podría eventualmente moderar los precios si la demanda no repunta. Estados Unidos: tensión judicial y cautela de la Fed En EE.UU., una corte federal dictaminó que el expresidente Donald Trump se excedió en sus atribuciones al imponer aranceles recíprocos, declarando la medida como ilegal. Aunque se espera una apelación, este fallo añade incertidumbre sobre la política comercial estadounidense. Simultáneamente, el mercado observa con atención las negociaciones fiscales en el Senado, donde un ambicioso plan podría sufrir recortes o modificaciones. Las actas recientes de la Reserva Federal reflejan una postura prudente por parte de sus miembros, que advierten sobre riesgos crecientes en inflación y desempleo, lo cual refuerza las dudas sobre futuros ajustes en la tasa de interés. Perspectiva técnica Desde el punto de vista técnico, el par USDCLP se mantiene en rango lateral entre 929 y 949, con osciladores (MACD y estocástico) que no muestran señales claras de dirección a corto plazo. Este comportamiento sugiere una fase de espera en el mercado cambiario, condicionado tanto por eventos económicos locales como por el desarrollo de la política fiscal y monetaria en EE.UU.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "