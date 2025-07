El peso mexicano avanza a máximos de diez meses frente al dólar

El peso mexicano extiende su recuperación y se consolida cerca de los 18.70 por dólar, marcando su mejor nivel en los últimos diez meses. La divisa mexicana se ha visto favorecida por un entorno externo más benigno, la persistente debilidad del dólar estadounidense y fundamentos domésticos relativamente sólidos. Entre los factores internacionales más relevantes, destacan los avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China —especialmente en lo relativo a la exportación de tierras raras—, así como las señales moderadas de la Reserva Federal, que han reforzado las expectativas de futuros recortes de tasas. A esto se suma el tono crítico del expresidente Donald Trump hacia la política monetaria actual, lo cual ha debilitado al dólar y reforzado el atractivo del peso mexicano frente a sus pares emergentes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el ámbito local, los datos económicos continúan mostrando señales mixtas. Por un lado, la confianza empresarial del sector manufacturero cayó a 49.3 puntos en junio, marcando su cuarto mes consecutivo por debajo del umbral de 50, lo que indica un entorno de contracción. La baja se explica principalmente por una percepción más negativa sobre la situación económica actual de las empresas y su proyección futura. No obstante, hubo ligeras mejoras en indicadores como el momento adecuado para invertir y la evaluación del panorama económico nacional. Asimismo, el PMI manufacturero retrocedió a 46.3 puntos en junio, profundizando su desaceleración desde los 46.7 del mes anterior. Este indicador se mantiene por debajo del promedio histórico de 50.42, lo que sugiere que el sector industrial aún enfrenta desafíos importantes. Análisis técnico del USDMXN Desde el punto de vista técnico, el par USDMXN mantiene una estructura bajista clara, limitada por una línea de tendencia descendente que ha contenido varios intentos de rebote. Actualmente, el precio se encuentra presionando el soporte clave de 18.59, nivel que ha actuado como pivote técnico en múltiples ocasiones. En caso de ruptura, la siguiente zona de soporte relevante se ubica en 17.89. La media móvil de 100 días permanece por encima del precio, reforzando el sesgo bajista. El RSI se mantiene en torno a 32, lo que indica condiciones cercanas a sobreventa, aunque sin confirmar un rebote inminente. Fuente: xStation5. __________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "