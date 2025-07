💵 El dólar sube tras la aprobación del “Big Beautiful Deal” en el Senado

El Índice del Dólar se aproxima a la media móvil exponencial de 100 períodos (línea morada oscura) en el intervalo M30, después de que el Senado de EE. UU. aprobara por estrecho margen el “Big Beautiful Bill” del expresidente Donald Trump, tras una sesión maratónica nocturna. El vicepresidente JD Vance emitió el voto de desempate, resultando en una aprobación por 51-50. A pesar de la oposición de tres senadores republicanos, que se unieron a los demócratas para votar en contra, el proyecto representa una gran victoria para el Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de medio término en 2026. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El proyecto de ley: Extiende los recortes fiscales de 2017 impulsados por Trump.

Introduce versiones reducidas de promesas de campaña, como la eliminación de impuestos sobre las propinas .

Reestructura los programas de protección social .

Aumenta el financiamiento para fronteras y defensa .

Eleva el techo de deuda federal en 5 billones de dólares.  Fuente: xStation5  _________

