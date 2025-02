🚩Dólar yen cae un 0,6%

Un mayor crecimiento econ贸mico en Jap贸n aumenta las probabilidades de una postura agresiva del Banco de Jap贸n 馃彌锔 El yen japon茅s inicia la nueva semana de operaciones con una fuerte alza. La raz贸n detr谩s de la euforia del yen hoy es el dato de PIB mejor de lo esperado, que super贸 ampliamente las expectativas del mercado. Los indicadores de fortaleza econ贸mica de Jap贸n se帽alan cambios inminentes en la pol铆tica monetaria, que se espera que se endurezca a煤n m谩s. Al mismo tiempo, el d贸lar estadounidense ha mostrado una notable debilidad en los 煤ltimos d铆as. El yen reacciona al PIB y alivia preocupaciones sobre la guerra comercial El PIB de Jap贸n creci贸 un 2.8% interanual en el cuarto trimestre de 2024, superando el pron贸stico del 1% y aumentando desde el 1.7% en el tercer trimestre de 2024. El crecimiento anual ajustado estacionalmente se situ贸 en 1.2% interanual, superando las expectativas del 0.6%. El crecimiento trimestral alcanz贸 0.7%, frente al 0.4% anterior, y muy por encima del 0.3% previsto. Las s贸lidas cifras del PIB antes de las negociaciones salariales de primavera podr铆an alentar al Banco de Jap贸n a adoptar una postura m谩s agresiva. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Al mismo tiempo, los inversores est谩n cada vez m谩s convencidos de que las amenazas de guerra comercial y aranceles elevados de la nueva administraci贸n de EE. UU. son m谩s una t谩ctica de negociaci贸n que un cambio real de pol铆tica , como han se帽alado los republicanos y Donald Trump antes de las elecciones en EE. UU.

de fueron equilibrados por el , que . El mercado ha cambiado sus expectativas sobre la primera reducci贸n de tasas de la Reserva Federal de diciembre a septiembre de 2024, y la probabilidad de un aumento de tasas este a帽o se ha vuelto casi improbable鈥攗n fuerte contraste con hace solo dos semanas, cuando los mercados asignaban m谩s de un 20% de probabilidad a una subida de tasas, en el pico de los temores de guerra comercial. Las declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal, incluidos Michelle Bowman y Patrick Harker, indican un enfoque cauteloso, sin recortes de tasas esperados en los dos primeros trimestres de 2024. Sin embargo, ninguno de ellos ha descartado un recorte de tasas m谩s adelante en el a帽o, enfatizando en su lugar el potencial de que la inflaci贸n disminuya en los pr贸ximos trimestres, adem谩s de un crecimiento salarial persistentemente alto y un mercado laboral ligeramente m谩s d茅bil. El Producto Interno Bruto (PIB) de Jap贸n ha estado durante mucho tiempo afectado por un consumo d茅bil y una fuerza laboral en disminuci贸n debido al envejecimiento de la poblaci贸n. Sin embargo, los datos del cuarto trimestre de 2024 han aumentado las esperanzas de que la estancaci贸n pueda estar llegando a su fin. El PIB anualizado aument贸 inesperadamente un 2.8% ( pron贸stico: 1.1%, anterior: 1.7% ).

( ). El principal impulsor de la mejora econ贸mica fue el fuerte gasto de capital de las empresas , que incrementaron significativamente sus inversiones .

fue el , que . El consumo privado tambi茅n sorprendi贸 al alza, subiendo 0.1%, a pesar de que se esperaba una ca铆da del 0.3%, lo que se帽ala los primeros signos de alivio para los consumidores tras un auge inflacionario r茅cord. Fuente: XTB Research Una sorpresa tan significativa en las cifras del PIB ha llevado al mercado a anticipar subidas de tasas m谩s tempranas en Jap贸n, lo que ha impulsado al yen japon茅s. Fuente: Bloomberg Financial LP Curiosamente, sin embargo, el mercado de opciones no anticip贸 una ca铆da en el par d贸lar/yen. De hecho, una estrategia de cobertura con riesgo revertido a un mes indic贸 incluso la posibilidad de un rebote en el d贸lar/yen. Fuente: Bloomberg Financial LP Gr谩fico del d贸lar/yen El par d贸lar/yen est谩 profundizando su ca铆da correctiva, acerc谩ndose a una zona de soporte clave, que coincide con: El m铆nimo local del 7 de febrero .

. El l铆mite inferior de la ca铆da 1:1 desde noviembre de 2024. Si bien el riesgo de un nuevo repunte inflacionario en EE. UU. persiste, el par d贸lar/yen actualmente refleja una din谩mica a corto plazo, lo que sugiere que una subida de tasas en Jap贸n parece mucho m谩s probable este a帽o que en EE. UU.. Como resultado, los diferenciales de rendimiento de los bonos entre ambos pa铆ses podr铆an comenzar a revertir su tendencia a largo plazo. La ca铆da de hoy se ha detenido en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%, lo que sugiere una posible zona de consolidaci贸n o rebote en el corto plazo. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "