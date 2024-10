Dollar Tree se desploma tras resultados más débiles del segundo trimestre de 2024/25 📉

Dollar Tree decepcionó al mercado hoy tanto con sus resultados del trimestre anterior como con sus previsiones para el ejercicio completo. La compañía alcanzó hoy los mínimos de marzo de 2020, cuando sus acciones cayeron debido al brote de la pandemia de COVID-19. La compañía ha bajado casi un 20% hoy y ha perdido más de un -53% desde principios de año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La compañía reportó ingresos de $7.37 mil millones, marcando el segundo trimestre consecutivo de tendencia a la baja en las ventas. En términos interanuales, los ingresos lograron mejorar ligeramente (en un 0,7%), sin embargo, comparar esto con la tasa de crecimiento del año anterior (+6,9% interanual) es una decepción, especialmente porque el consenso del mercado era de un crecimiento de los ingresos del +1,45%. El segmento Family Dollar tuvo un desempeño pobre, con ventas que bajaron un -4% interanual. Además, la compañía también registró una disminución del 0,1% en las ventas comparables allí, aunque en este caso fue una disminución menor a la prevista. A pesar de que la compañía mejoró su margen de beneficio bruto al 30% (frente al 29,2% del año anterior), la mejora estuvo en línea con las expectativas del mercado, por lo que no ayudó al precio de las acciones de la compañía. Su aumento se debió principalmente a menores costos de flete, mientras que se vio socavado por mayores costos de alquiler y mayores costos de distribución en el segmento Family Dollar. La mayor decepción en los resultados fue el beneficio por acción, que cayó a 0,67 dólares (frente a un aumento esperado de 1,05 dólares).

Además del deterioro de la rentabilidad, la empresa recortó drásticamente sus previsiones para el próximo trimestre. Dollar Tree espera unos ingresos en el tercer trimestre de 7.400-7.600 millones de dólares (promedio: 7.500 millones de dólares) frente a las previsiones de 7.600 millones de dólares. A nivel de beneficios por acción, la empresa espera entre 1,05 y 1,15 dólares (promedio: 1,1 dólares) frente a las previsiones de 1,32 dólares. Estas previsiones se ven afectadas por las suposiciones actualizadas sobre los costes relacionados con la adquisición y reapertura de las tiendas 99 Cents Only, así como por una mayor depreciación y depreciación a lo largo del ejercicio fiscal 2024/25. RESULTADOS 2Q 24 / 25 Adj. EPS $0,67 vs. $0,91 a/a, estimación $1,05 EPS $0,62 vs. $0,91 a/a

Ventas comparables de Enterprise +0,7% vs. +6,9% a/a, estimación +1,45% Ventas comparables de Family Dollar -0,1%, estimación -0,21% Ventas comparables de Dollar Tree Segment +1,3% vs. +7,8% a/a, estimación +2,89%

Ventas netas $7370 millones, +0,7% a/a Ventas netas de Dollar Tree $4070 millones, +5% a/a, estimación $4160 millones Ventas netas de Family Dollar $3310 millones, -4% a/a, estimación $3350 millones

Margen de beneficio bruto 30% vs. 29,2% a/a, estimación 29,9% Margen bruto de Dollar Tree 34,2% vs. 33,4% año a año, estimación 34,1 % Margen bruto de Family Dollar 24,9 %, estimación 24,6 %

Recuento total de sucursales 16 388, -0,5 % año a año, estimación 16 374 Ubicaciones de Dollar Tree 8627, +5,5 % año a año, estimación 8294 Ubicaciones de Family Dollar 7761, -6,5 % año a año, estimación 8071

Aunque los resultados de la compañía siguen siendo decepcionantes y las previsiones para los próximos periodos son inferiores a las esperadas, la reacción de los mercados parece un poco exagerada, teniendo en cuenta los valores de los indicadores fundamentales de la compañía y comparándolos con el periodo de marzo de 2020, cuando la compañía cotizaba a niveles similares. Los ingresos en comparación con ese periodo son un 17% superiores, el beneficio bruto aumenta un 13%. Puede que suscite preocupación el menor beneficio operativo, que ha bajado un 65% en comparación con ese periodo, pero probablemente se trate de un problema puntual para la empresa. En términos de ratios fundamentales, la compañía está cotizando a valores más favorables en cada uno de sus ratios clave basados ​​en precios que durante el descuento de Covid (P/E: 12,5x frente a 16,3x; P/BV 1,92x frente a 2,82x; P/S 0,5x frente a 0,76x; P/CF 5,19x frente a 8,28). En tan solo dos semanas, la compañía cayó más del 31% de su capitalización bursátil. Fuente: xStation

