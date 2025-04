Donald Trump vs. Jerome Powell: Una lucha de poder por las tasas de interés

La tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está alcanzando niveles sin precedentes. En el centro de este conflicto: la política monetaria y las tasas de interés. Donald Trump ha instado en repetidas ocasiones a Powell a bajar las tasas, argumentando que las condiciones económicas actuales lo justifican plenamente. Los argumentos de Donald Trump Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Donald Trump cree que varios indicadores económicos respaldan una reducción en las tasas de interés. Entre estos indicadores, cita: El precio del petróleo: El costo del petróleo ha caído significativamente, lo que podría reducir los costos de producción y transporte y, como resultado, estimular la economía. Las tasas de interés en EE.UU.: Estas han caído bruscamente en los últimos días, ya que el mercado teme una fuerte recesión en Estados Unidos debido a la introducción de aranceles. Los precios de los alimentos: La baja en los precios de los alimentos también podría contribuir a una reducción de la inflación, proporcionando así espacio para una baja en las tasas. Para Trump, estos factores combinados justifican una reducción en las tasas de interés, lo que podría estimular el crecimiento económico y respaldar a los mercados financieros. TNOTE (H4). Fuente: xStation5 La postura de Jerome Powell Sin embargo, Jerome Powell se mantiene firme en su posición. Él cree que los aranceles impuestos por la administración Trump a las importaciones desde China y otros países podrían aumentar la inflación. Varios economistas estiman que este aumento podría alcanzar hasta un 1,5%. Este alza en la inflación impide que la Fed baje sus tasas de referencia, ya que dicha reducción podría estimular aún más la economía e incrementar la inflación. Además, Powell enfatiza que la tasa de desempleo en Estados Unidos se encuentra en un mínimo histórico, lo que indica una economía saludable. Una baja de tasas en este contexto podría sobrecalentar la economía y generar desequilibrios. Un conflicto con posibles consecuencias Este tira y afloja entre Trump y Powell no está exento de consecuencias. Los mercados ya sufrieron una caída el viernes tras los comentarios del presidente de la Fed y continúan retrocediendo hoy, sin que muchos puedan anticipar hacia dónde se dirige la economía estadounidense en los próximos meses. Fuente: Truth Social

