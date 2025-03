Dow Jones sube un 0,6 % antes de la decisión de la Fed. Boeing se dispara un 7 %, Intel bajo presión

El sentimiento en Wall Street mejora antes de la decisión de la Fed y el discurso del presidente Powell; los futuros del Dow Jones suben un 0,5 %.

Las acciones de Tesla suben cerca del 3 % , posicionándose entre los valores con mejor desempeño en el grupo de las Mag7 , junto con Nvidia y Apple .

, posicionándose entre los valores con mejor desempeño en el grupo de las , junto con . Boeing sube más del 6 % tras comentarios de su director financiero, indicando una reducción más lenta del flujo de caja por "cientos de millones de dólares" .

tras comentarios de su director financiero, indicando una . Intel cae cerca del 7 % después de comentarios de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

El evento principal de la sesión de hoy será la decisión de la Fed, que casi con certeza mantendrá las tasas sin cambios, y la rueda de prensa de Powell, donde podría señalar una postura más moderada en respuesta a datos económicos débiles en EE.UU. Sin embargo, esto no está garantizado, ya que la incertidumbre relacionada con los aranceles y las crecientes expectativas de inflación sigue siendo alta. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, declaró que pasó la noche negociando con el Secretario de Comercio y el Secretario del Tesoro junto a funcionarios de otros países, con el objetivo de reducir los aranceles recíprocos antes del plazo del 2 de abril.

Los inversores aún esperan que no se implementen todos los aranceles propuestos por Trump en sus niveles anunciados. El Reino Unido también está negociando, buscando una exención. El Ministro de Negocios del Reino Unido, Jonathan Reynolds, ha ordenado a los funcionarios que continúen con las conversaciones con el equipo de Trump durante los próximos dos días, con la esperanza de alcanzar un acuerdo que proteja al Reino Unido del nivel más alto de aranceles recíprocos de EE.UU..

Las discusiones también incluyen una posible reducción de impuestos para las grandes tecnológicas estadounidenses que operan en el Reino Unido.

We can see that today IT Services, Oil&Gas, Aerospace & Defense and Entertainment are the strongest sectors today. Source: xStation5

US30 (M15)

Fuente: xStation5

Intel bajo presión. Sus acciones caen un 7 %

Un miembro del consejo de administración de TSMC ha negado un informe que sugería que el gigante taiwanés de semiconductores había propuesto a importantes fabricantes de chips estadounidenses la posibilidad de adquirir participaciones en una empresa conjunta para operar las fábricas de Intel.

Liu Chin-Ching , Ministro del Consejo Nacional de Desarrollo de Taiwán y miembro del consejo de administración de TSMC, declaró que "puede afirmar con certeza" que el consejo de TSMC nunca ha discutido una colaboración con Intel.

, Ministro del y miembro del consejo de administración de TSMC, declaró que que el consejo de TSMC una colaboración con Intel. Esta declaración responde a un informe anterior que afirmaba que TSMC había entablado conversaciones con Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom y Qualcomm sobre la posibilidad de adquirir participaciones en una empresa conjunta para gestionar las fábricas de Intel.

Las acciones de Intel han subido más de un 25 % desde el inicio del año, pero hoy enfrentan presión por toma de beneficios. Las acciones de Intel cayeron tras no lograr superar la media móvil de 200 días en el gráfico diario, manteniendo una tendencia bajista. La zona de resistencia clave sigue estando en 25 dólares por acción.

Fuente: xStation5