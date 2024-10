Seg煤n fuentes de Reuters, la empresa danesa de log铆stica DSV (DSV.DK) est谩 a punto de adquirir la empresa de log铆stica ferroviaria Schenker, escindida de Deutsche Bahn, en una operaci贸n de 14.000 millones de euros. Tras la reuni贸n con un comit茅 del gobierno alem谩n, la oferta de DSV fue considerada la m谩s atractiva. El segundo postor y rival de DSV es un fondo holand茅s, CVC Capital Partners (CVC.NL). La decisi贸n final sobre el futuro de DB Schenker se tomar谩 como muy pronto a finales de mes. La evaluaci贸n del comit茅 gubernamental es un paso importante, pero no influye en la decisi贸n final de Deutsche Bahn y los organismos gubernamentales. DSV coment贸 anteriormente que espera unos resultados financieros m谩s s贸lidos debido a los mayores vol煤menes log铆sticos y la crisis del Mar Rojo. En general, el negocio de la empresa es bastante inmune a los temores de recesi贸n y a la desaceleraci贸n econ贸mica europea, ya que el gasto de los consumidores sigue siendo s贸lido. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil DSV chart on D1 interval El DSV sube por encima de las EMA 200, 100 y 50, lo que indica un fuerte impulso alcista. La principal zona de resistencia est谩 establecida por el retroceso de Fibonacci 23,6 de la onda ascendente desde 2020, en 1400 DKK.聽 Fuente: xStation5

