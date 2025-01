Ebay sube un 9% gracias a Meta Platforms, que ha permitido el debut de la empresa en Facebook Marketplace 📈

Meta Platforms anunci贸 hoy que probar谩 una funci贸n en Alemania, Francia y Estados Unidos que permitir谩 a los usuarios de Facebook Marketplace explorar listados desde eBay y completar transacciones en el sitio de comercio electr贸nico. Como podemos observar, las acciones de la compa帽铆a subieron hoy, ya que los inversores ven esta noticia como estrat茅gicamente importante, con la posibilidad de aumentar el negocio de comercio electr贸nico insignia de la empresa.

En noviembre de 2024, la Comisi贸n Europea mult贸 a Meta con aproximadamente 840 millones de d贸lares por pol铆ticas de Facebook Marketplace que, seg煤n los reguladores, infring铆an las leyes de competencia. Meta anunci贸 el acuerdo con eBay en una actualizaci贸n de su publicaci贸n inicial del blog en respuesta a la multa de la Uni贸n Europea.

