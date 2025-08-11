Economía de Colombia acelera a 3,2% y Sacyr impulsa inversión sostenible en corredor vial de 780 millones de euros

Bogotá, 11 de agosto de 2025 — La economía colombiana sorprendió en el segundo trimestre de 2025 con un crecimiento anual estimado de 3,2%, impulsado por el dinamismo del comercio, los servicios financieros y el consumo de los hogares. Paralelamente, el país recibió un nuevo impulso en infraestructura con la financiación sostenible de 780 millones de euros para el corredor vial Buenaventura–Loboguerrero–Buga, liderado por Sacyr Concesiones.
Crecimiento económico más sólido de lo previsto
Según Corficolombiana, el PIB colombiano se aceleró desde el 2,7% del primer trimestre gracias a:
-
Comercio minorista, con alza de 6,3%.
-
Servicios financieros y de seguros, que crecieron 6,2%.
-
Mayor gasto real de los hogares, especialmente en bienes durables y entretenimiento.
El sector industrial mostró una recuperación moderada, con mejoras en energía y manufacturas, mientras que el agro y la minería crecieron de forma más lenta.
"El repunte confirma que la demanda interna sigue siendo el motor principal de la economía, con un consumo privado que se ha fortalecido tras la baja de la inflación y de las tasas de interés", señaló Corficolombiana.
Patrones y señales
-
El último movimiento muestra una figura de cuña ascendente rota a la baja, lo que refuerza la presión vendedora.
-
El precio está intentando consolidarse en torno a los 4036; si pierde este nivel con fuerza, es probable que se testee el soporte de 3964.
-
La media móvil descendente y el canal bajista sugieren que cualquier rebote será, por ahora, correctivo dentro de la tendencia principal.
Escenarios probables
-
Bajista: ruptura de 4030–4025 llevaría rápidamente a 3964; si este cede, el objetivo bajista se proyecta en 3880.
-
Alcista de corto plazo: solo un quiebre claro de 4068 y posterior cierre por encima de 4100 habilitaría un impulso hacia 4180–4200.
Este comportamiento técnico encaja con un contexto macro donde la economía colombiana muestra fortaleza, pero el dólar global está sensible a datos de inflación en EE.UU. y a la tensión comercial EE.UU.–China. Si la aversión al riesgo global aumenta, podríamos ver una presión alcista en el USDCOP pese a los fundamentos internos.
