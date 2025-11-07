Resumen diario: el gobierno sigue cerrado, el mercado cae y las criptomonedas se recuperan

- El cierre de la semana no trae mejoras en el sentimiento del mercado estadounidense; por el contrario, el pesimismo se profundiza.
- El Nasdaq 100 retrocede cerca de un 2%, mientras que el Russell 2000 y el S&P 500 caen algo más del 1%. El Dow Jones muestra un mejor desempeño relativo, limitando su caída al 0,5%.
- Los datos de la Universidad de Michigan reflejaron un fuerte deterioro en la confianza del consumidor. El índice que evalúa la situación actual registró una caída particularmente pronunciada, sorprendiendo al mercado y consolidando una tendencia claramente negativa.
- Kevin Hassett, uno de los principales asesores económicos de la Casa Blanca, señaló que el impacto del cierre del gobierno sobre la economía es “mucho peor de lo esperado”.
- Debido a la escasez de recursos y personal, la FAA redujo el tráfico aéreo en Estados Unidos en un 4%. Si no se alcanza un acuerdo de financiamiento, el recorte aumentará al 6% el jueves.
- En Europa, el panorama es algo menos negativo. Los principales índices caen alrededor de un 1,5%, con España y Polonia liderando las pérdidas, mientras que el DAX 40 y el FTSE 100 limitan los descensos al 0,5%. El CAC 40 logra un leve avance del 0,3%.
- En el mercado de materias primas, la actividad se mantiene limitada pese a las caídas generalizadas de los índices. Los contratos de café suben cerca de un 4%, mientras que el cacao y el trigo bajan un 3% y un 1,5%, respectivamente.
- Los metales preciosos muestran ligeras alzas: el oro avanza un 0,6%, superando nuevamente el nivel de 4.000 dólares por onza, mientras que el paladio y el platino ganan un 1,2% cada uno.
- El mercado de criptomonedas se mantiene firme y logra aislarse de las caídas bursátiles. El Bitcoin sube un 1,2% y recupera los 100.000 dólares, mientras que el Ethereum avanza más del 3%. Algunos tokens de menor capitalización registran incrementos de varios puntos porcentuales.
- En el mercado Forex, el dólar estadounidense es el más débil entre las principales divisas, con caídas frente al euro (-0,2%) y al franco suizo (-0,2%). El dólar canadiense y la libra esterlina muestran fortaleza relativa.
- Airbnb publicó resultados que superaron las expectativas de ingresos; sin embargo, el beneficio por acción (BPA) decepcionó y los márgenes se vieron presionados por deducciones fiscales e inversiones. Entre los factores alentadores destaca la expansión hacia los mercados asiáticos y sudamericanos, junto con el desarrollo de soluciones de pago a plazos.
- Por su parte, Take-Two anunció el aplazamiento del lanzamiento de GTA 6, lo que provocó una fuerte caída en el precio de sus acciones.
APERTURA EE. UU.: El mercado amplía su caída al cierre de la semana
Inflación de octubre en Chile: sin variación, mínima anual desde 2021 y qué significa para la tasa y el dólar
Venezuela: ¿qué implicaría un cambio de poder para los precios del petróleo?
La libra sube antes de la decisión del Banco de Inglaterra
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "