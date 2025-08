El Nasdaq 100 sube un 1,40% 📣

El 铆ndice tecnol贸gico vuelve a superar los 23.200 puntos 馃搱 Los mercados burs谩tiles de EE.鈥疷U. registran fuertes subidas este lunes, en una reacci贸n de rebote tras el desplome del viernes provocado por unos datos laborales sorprendentemente d茅biles. El S&P 500 (US500) sube un 1,20%, el Nasdaq 100 (US100) avanza un 1,40%, y el Russell 2000 (US2000) repunta un 1,44%. El motor del repunte es el aumento de expectativas de recortes de tipos de inter茅s m谩s r谩pidos por parte de la Reserva Federal. El sentimiento del mercado mejor贸 ante se帽ales de enfriamiento en el mercado laboral, lo que apunta a una pol铆tica monetaria m谩s moderada. Adem谩s, los pedidos de f谩brica en junio cayeron un 4,8%, ligeramente por debajo de lo previsto. 聽 La atenci贸n de los inversores se desplaza ahora hacia los acontecimientos pol铆ticos y los pr贸ximos resultados empresariales. Se espera que el presidente Donald Trump anuncie esta semana nominaciones para cargos clave, entre ellos un nuevo miembro de la junta de la Fed y un nuevo director de la Oficina de Estad铆sticas Laborales (BLS). El viernes pasado, Trump destituy贸 al anterior jefe de la BLS, alegando manipulaci贸n de datos como motivo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En reacci贸n a los d茅biles datos laborales y la creciente incertidumbre pol铆tica, el d贸lar estadounidense se debilita, lo que a su vez respalda activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas. Los cambios de personal en los principales organismos p煤blicos minan a煤n m谩s la confianza en el sistema financiero de EE.鈥疷U., prolongando la presi贸n vendedora sobre el d贸lar. Nasdaq 100 (1D) Los futuros del Nasdaq 100 sufrieron una fuerte ca铆da a finales de la semana pasada, rompiendo brevemente el l铆mite inferior del estrecho canal alcista visible en el gr谩fico desde principios de mayo. Sin embargo, el nivel de los 22.850 puntos actu贸 como soporte, y el precio ha comenzado a recuperar parte de las p茅rdidas. La cotizaci贸n ha vuelto al canal ascendente, y la se帽al clave para mantener el sesgo alcista ser谩 un cierre sostenido por encima de la media m贸vil exponencial de 20 d铆as (EMA20), que se sit煤a en torno a los 23.150 puntos (l铆nea amarilla en el gr谩fico). 聽 Fuente: xStation Mientras tanto, los inversores esperan los resultados trimestrales de Palantir (lunes), AMD y Pfizer (martes), y Disney (mi茅rcoles). Adem谩s, el pr贸ximo discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole es considerado un posible punto de inflexi贸n clave para la direcci贸n del mercado. Hasta ahora, los informes de resultados han mantenido el sentimiento inversor en niveles positivos. De las m谩s de la mitad de las empresas del Nasdaq 100 que ya han presentado sus resultados trimestrales, el 80% ha superado las expectativas de ingresos, y m谩s del 82% ha superado tambi茅n las previsiones de beneficios. 聽 Las acciones estadounidenses suben hoy en todas las capitalizaciones burs谩tiles 鈥 una se帽al positiva. Fuente: xStation 5 聽 _________



