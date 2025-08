Peso chileno se fortalece ante expectativas de recorte de tasas en EE. UU. y repunte del cobre

El tipo de cambio en Chile abre la semana con una tendencia bajista, en línea con un entorno internacional marcado por el incremento en las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre, cuya probabilidad ya alcanza el 90%. Esta perspectiva ha debilitado al dólar estadounidense a nivel global, impulsando el rendimiento de monedas emergentes como el peso chileno. Factores internacionales: presión a la baja para el dólar El impacto de las nóminas no agrícolas del viernes —más débiles de lo esperado— intensificó las apuestas por un pronto ajuste monetario.

La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y el sentimiento dovish en EE. UU. han reducido el atractivo del billete verde.

Esta dinámica favorece el flujo de capital hacia economías emergentes, en particular aquellas ligadas a commodities. Soporte local: cobre y confianza en China El precio del cobre mantiene una recuperación moderada, lo que refuerza el soporte estructural del peso chileno.

Las expectativas de una mayor estabilidad económica en China, principal socio comercial de Chile, aportan un impulso adicional. Perspectiva técnica y de corto plazo El dólar en Chile opera en torno a los 961 pesos , tras haber alcanzado niveles por encima de los 980 pesos la semana pasada.

A nivel técnico, se observan niveles de soporte inmediatos cerca de los 960 pesos , con un sesgo bajista mientras no se vulneren resistencias claves en torno a los 973 y 985 pesos.

El escenario actual favorece una prolongación del fortalecimiento del peso chileno, condicionado tanto por factores externos —expectativas de recorte de tasas en EE. UU.— como locales, principalmente la recuperación del cobre. De mantenerse este entorno, el tipo de cambio podría continuar testeando niveles por debajo de los 960 pesos, especialmente si los datos macroeconómicos estadounidenses siguen decepcionando.

