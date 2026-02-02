EE.UU. enfrenta nuevo cierre de gobierno por disputa migratoria

Se retrasó la publicación del informe de empleo de enero.

Es el cuarto cierre bajo Trump y el decimosexto desde 1981.

EE.UU. inició cierre parcial de gobierno el 31 de enero por disputa sobre financiamiento del DHS y política migratoria.

Un cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos comenzó a la medianoche del 31 de enero, producto de un enfrentamiento partidista sobre las actividades de control migratorio de la administración Trump. Es el cuarto cierre bajo los dos mandatos de Trump y el decimosexto desde que comenzó la era presupuestaria moderna en 1981.

Financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional en disputa

El cierre se desencadenó después de que los demócratas en el Senado se negaran a avanzar un proyecto de ley de financiación de seis partes que había sido aprobado por la Cámara de Representantes. Los demócratas exigieron la eliminación de la sección que financia al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o la inclusión de límites a la aplicación de la ley migratoria.

Aunque los demócratas son minoría en la cámara alta, tienen capacidad de bloquear votaciones. Una versión alternativa del proyecto con solo dos semanas de financiación del DHS fue aprobada por el Senado, pero aún requiere la aprobación de la Cámara y la firma de Trump para poner fin al cierre.

Trump ha firmado seis de los doce proyectos de ley de asignaciones para el año fiscal 2025, lo que mantiene parte del gobierno financiada hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, las agencias restantes solo contaban con financiación provisional hasta el 30 de enero.

Agencias clave afectadas

Las agencias sin financiación incluyen los Departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Estado, Tesoro, Transporte, Salud y Servicios Humanos, y Vivienda y Desarrollo Urbano, además de agencias más pequeñas como la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la propia Casa Blanca.

Durante el cierre, muchas funciones gubernamentales se suspenden y numerosos empleados federales quedan en licencia sin sueldo temporal. Los servicios considerados "esenciales" (como aplicación de la ley, seguridad pública, operaciones militares, control del tráfico aéreo y atención médica a veteranos) continúan operando, aunque el personal trabaja sin remuneración hasta que finalice el cierre.

La Oficina de Estadísticas Laborales anunció el retraso en la publicación del informe de empleo de enero, el personal no esencial del Pentágono fue puesto en licencia, el Departamento de Estado deberá reducir la emisión de pasaportes y visas, trabajadores federales de desastres y funcionarios de la TSA operan sin remuneración, el IRS queda sin fondos al inicio de la temporada de impuestos (lo que podría retrasar el procesamiento de declaraciones), la actividad crediticia de la SBA está cesando, y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid suspenden la tramitación de casos.

El Servicio Postal y la Reserva Federal cuentan con fuentes propias de financiación y no se ven afectados.

Contexto y programas de beneficios

El cierre anterior finalizó en noviembre de 2025 tras durar un récord de 43 días. Ese cierre afectó a todo el gobierno federal, ya que el Congreso no había aprobado ninguno de los 12 proyectos de ley de asignaciones anuales. El segundo cierre más largo (35 días a finales de 2018 e inicios de 2019) también ocurrió bajo Trump, debido a una disputa sobre la financiación del muro fronterizo con México.

Los programas de prestaciones como el Seguro Social y Medicare se consideran gastos obligatorios y no requieren asignaciones anuales para continuar distribuyendo pagos. Sin embargo, el personal que gestiona nuevas inscripciones y otros servicios puede verse afectado.

Los inversionistas estarán atentos a la evolución de las negociaciones en el Congreso y al impacto potencial en datos económicos clave si el cierre se prolonga más allá de una semana.

