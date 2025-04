EE.UU. investiga a TSMC y podría imponerle una multa superior a los 1.000 millones de dólares por presunta violación a controles de exportación

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, está bajo la lupa del gobierno estadounidense y podría enfrentar una multa multimillonaria debido a una posible infracción de las normativas de exportación vinculadas al uso de tecnología estadounidense en productos destinados a empresas chinas sancionadas. Según una investigación exclusiva publicada este martes por Reuters, el Departamento de Comercio de EE.UU. está analizando si TSMC incurrió en una violación al fabricar chips para Sophgo, una firma con sede en China, cuyo diseño habría terminado en manos de Huawei, empresa restringida por las autoridades estadounidenses debido a preocupaciones de seguridad nacional. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Posible violación y consecuencias regulatorias Las fuentes citadas en el reporte señalan que TSMC habría producido chips que coinciden con los utilizados en el procesador de inteligencia artificial Ascend 910B de Huawei, considerado uno de los más avanzados desarrollados por una empresa china. Este chip fue ensamblado a partir de diseños provenientes de Sophgo, lo que plantea dudas sobre el destino final de esos semiconductores. La preocupación central de las autoridades estadounidenses es que la producción de esos chips incluyó tecnología y equipos de origen estadounidense, lo que somete a TSMC —aunque opere desde Taiwán— a las restricciones impuestas por el régimen de control de exportaciones de EE.UU. En este contexto: Las leyes permiten aplicar multas de hasta el doble del valor de las operaciones ilícitas .

El monto potencial de sanción superaría los 1.000 millones de dólares , según las estimaciones preliminares.

La investigación se encuentra en fase inicial y aún no se ha comunicado ninguna medida oficial ni cargos formales. Tensión geopolítica y reacción del mercado Este episodio se produce en un momento delicado para las relaciones entre Washington y Taipéi, en pleno proceso de revisión del vínculo comercial bilateral. La reciente imposición de aranceles del 32% por parte del expresidente Donald Trump sobre productos taiwaneses —aunque los chips quedaron exentos por ahora— añade un componente adicional de incertidumbre. La noticia generó una reacción inmediata en los mercados: las acciones de TSMC listadas en Estados Unidos revirtieron una ganancia inicial de casi 3% y cerraron en terreno negativo, reflejando la preocupación de los inversionistas por una posible sanción sin precedentes. Fuente: xStation5.

