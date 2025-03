EE.UU. suspende aranceles para México y Canadá por un mes en el marco del T-MEC

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos eximirá temporalmente a México y Canadá de los aranceles del 25% sobre bienes cubiertos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La medida, que se extenderá hasta el 2 de abril, busca facilitar el comercio entre los tres países en medio de negociaciones clave.



Algunos productos energéticos canadienses seguirán sujetos a aranceles

A pesar de esta suspensión general, un funcionario estadounidense señaló que ciertos productos energéticos de Canadá seguirán gravados con un arancel del 10%, lo que podría afectar la dinámica del comercio energético bilateral.



Posible reducción de aranceles vinculada a esfuerzos contra el fentanilo

La Casa Blanca también indicó que Estados Unidos podría reducir aún más los aranceles a México y Canadá si se logran avances en el combate al tráfico de fentanilo, un tema prioritario en la agenda bilateral.

Por su parte, el expresidente Donald Trump comentó que esta decisión podría generar disrupciones económicas a corto plazo, pero fortalecería la economía a largo plazo.

