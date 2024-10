El algodón no es inmune a la llegada del huracán Helene 📈

Los futuros de algod贸n (COTTON) en ICE est谩n subiendo m谩s de un 1% hoy y tratando de recuperarse, tras las ca铆das de ayer. El hurac谩n Helene golpe贸 Florida con gran fuerza, provocando un estado de emergencia en 61 de las 67 regiones del estado. El alto nivel de precipitaciones en el delta del Mississippi y el llamado Cintur贸n del Algod贸n podr铆a sacudir la oferta de algod贸n en el mercado estadounidense, ya que los huracanes llegaron en el pico de la cosecha (Georgia), lo que provoc贸 que los agricultores salieran al campo a cosechar la cosecha antes, antes de que se mojara, lo que en el caso del algod贸n resulta en una oferta final menor, as铆 como en una peor calidad de las c谩psulas de algod贸n;

Anteriormente, la calidad de la cosecha, as铆 como la cantidad plantada en los estados del sudeste de EE. UU., parec铆an optimistas, lo que fue descontado por el mercado, con el algod贸n cotizando por debajo de los 70 d贸lares por paca. Tambi茅n parece que la perspectiva de un "est铆mulo" en China puede haber tenido un impacto positivo en las perspectivas de la demanda. Por otro lado, en los 煤ltimos d铆as hemos visto un fortalecimiento del d贸lar y una ca铆da de los precios del petr贸leo, lo que tiende a apoyar la ca铆da de los precios del algod贸n, reduciendo los costos de producci贸n y transporte de su sustituto, el poli茅ster. Durante las 煤ltimas dos sesiones, el mercado no se ha preocupado por Helene, que, si bien puede afectar la cosecha de Georgia del Sur... a煤n no se ha confirmado.

Las ventas de exportaci贸n semanales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) de ayer revelaron una ca铆da en las exportaciones de algod贸n para el a帽o comercial actual, que ascienden a 87.800 fardos. Eso es un 18% menos que la semana anterior y un 33% por debajo del promedio de 4 semanas. Los inversores se帽alaron los datos como una de las razones de las ganancias moderadas del algod贸n, a pesar del hurac谩n.

驴Las lluvias en el Cintur贸n del Algod贸n y el Delta del Mississippi afectar谩n los cultivos de EE. UU.? Parece que el mercado seguir谩 siendo sensible a la informaci贸n meteorol贸gica. A menos que el hurac谩n Helene pase a una categor铆a superior a la actual (4), los alcistas podr铆an tener que esperar al pr贸ximo informe del USDA para descartar la posibilidad de una posible reducci贸n de la oferta.聽 La magnitud de cualquier reducci贸n en las estimaciones de las cosechas en este momento todav铆a no est谩 clara. Por otro lado, los meteor贸logos indican que el hurac谩n Helene todav铆a podr铆a ganar fuerza y, en ese escenario, es poco probable que el mercado del algod贸n espere a un nuevo informe del USDA. Un d贸lar m谩s d茅bil, junto con los tratamientos econ贸micos en China y la sequ铆a en Brasil, podr铆an brindar apoyo a los precios. Los operadores tambi茅n deber铆an estar atentos al clima en la regi贸n de cultivo de algod贸n m谩s grande de China, Xinjiang, donde comenz贸 la cosecha ayer; las lluvias repentinas podr铆an reducir la oferta global. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n del algod贸n El ALGOD脫N est谩 avanzando m谩s del 1% hoy, pero podemos ver que ya ha habido una fuerte oferta varias veces alrededor de los 74 d贸lares por paca. Sin embargo, los compradores no se dan por vencidos, y la ca铆da por debajo de la EMA100 (l铆nea negra) fue defendida recientemente de nuevo, lo que hace que todav铆a sea probable otro impulso alcista. El nivel de resistencia principal se encuentra actualmente alrededor de los 76 d贸lares por paca, donde vemos el pico local anterior. Podemos buscar soporte en 72,5 d贸lares y 71 d贸lares por paca. 聽 聽

