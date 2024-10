El algodón supera los 70 dólares en medio del informe WASDE del USDA y las preocupaciones por las cosechas en Misisipi por el huracán Francine📈

Los futuros del algod贸n, en la bolsa ICE (COTTON), han subido por encima de los 70 d贸lares y, desde m铆nimos de varios a帽os, actualmente est谩n subiendo menos del 5 %. Los beneficios fueron impulsados por estimaciones de producci贸n m谩s bajas del informe WASDE del USDA de ayer y las preocupaciones sobre la cosecha del delta del Mississippi, que podr铆a interrumpir la oferta en el mercado estadounidense. Los pronosticadores agr铆colas esperan que los rendimientos del algod贸n por acre este a帽o sean los m谩s bajos desde 2015. El balance del algod贸n estadounidense para la temporada 2024/25 muestra una disminuci贸n en la producci贸n, las exportaciones y las existencias finales en comparaci贸n con el mes pasado, con una demanda interna pronosticada sin cambios. Las cosechas m谩s peque帽as en los Estados Unidos, la India y el Pakist谩n compensaron con creces las cosechas m谩s grandes en China. En el informe, la producci贸n mundial se redujo en aproximadamente 1,2 millones de pacas, lo que representa una reducci贸n de aproximadamente 460.000 pacas, debido principalmente a una ca铆da de 200.000 pacas en Vietnam y de 100.000 pacas en Bangladesh y Turqu铆a.

Las existencias finales mundiales disminuyeron en 1,1 millones de pacas desde agosto hasta aproximadamente 76,5 millones en la actualidad. El Departamento de Agricultura indic贸 que la sequ铆a en Arizona, Oklahoma y Texas est谩 poniendo a prueba los cultivos. Los ajustes de los cultivos en estas regiones de EE. UU. est谩n compensando las cosechas (todav铆a) bastante buenas en Luisiana, California y Nuevo M茅xico. 驴Francine apoyar谩 el impulso de los precios del algod贸n? El mercado puede comenzar a preocuparse de que los rendimientos, ya cargados por la sequ铆a, puedan volver a caer, dependiendo de los da帽os del hurac谩n Francine. Este amenaza los cultivos en el delta del Mississippi, una regi贸n que hasta ahora todav铆a ha tenido una buena cosecha. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Debido a la menor demanda de los principales productores textiles, entre otros, China, Vietnam, Turqu铆a y Bangladesh, el algod贸n todav铆a se cotiza cerca de m铆nimos de varios a帽os, y los factores estacionales a煤n son una fracci贸n del contexto fundamental m谩s amplio.

Un informe del USDA indica que los agricultores estadounidenses cosechar谩n alrededor de 807 libras de algod贸n por acre este a帽o (un 10 % menos interanual). Aunque los rendimientos de los cultivos han disminuido, los rendimientos finales ser谩n, no obstante, m谩s altos que en 2024 debido a 1 mill贸n de acres m谩s plantados y menos acres amortizados por los agricultores. No obstante, se redujeron en 33 libras con respecto a la estimaci贸n de agosto.

Adem谩s, el reciente repunte de los precios del petr贸leo despu茅s de grandes ca铆das ha apoyado al algod贸n, y cualquier aumento adicional podr铆a aumentar potencialmente los costos de la cadena de suministro de poli茅ster. Actualmente, las regiones clave de cosecha contin煤an experimentando condiciones clim谩ticas desfavorables para el cultivo. Los futuros del algod贸n suben por tercera sesi贸n consecutiva, y la ca铆da del d贸lar ha apoyado a los productos agr铆colas. Actualmente, los aumentos siguen siendo algo limitados, ya que WASDE tambi茅n redujo ligeramente las estimaciones de consumo. El 煤ltimo informe de Compromiso de los Comerciantes (CoT) indic贸 que los productores est谩n empezando a dudar a la hora de cubrir la oferta. Un grupo de Managed Money (fondos y grandes especuladores) ha retirado m谩s de 4.400 contratos en posiciones cortas, y aunque estas siguen superando con creces a las posiciones largas, existe potencial para cubrir posiciones, como ocurre en el caso del trigo. 聽 Gr谩ficos del ALGOD脫N (H1, D1) Los contratos de futuros del algod贸n han superado la l铆nea de tendencia bajista de corto plazo y est谩n probando la zona por encima de los 70 d贸lares. Fuente: xStation5

聽 El algod贸n se est谩 acercando a la media m贸vil exponencial de 50 sesiones en el intervalo diario (EMA50, l铆nea naranja), en 71 d贸lares. Fuente: xStation5



