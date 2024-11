🛢️ El apagón de Johan Sverdrup hace subir los precios del petróleo un 3% 📈

Una interrupción significativa ha afectado al campo petrolífero más grande de Europa occidental, ya que Equinor detuvo la producción en Johan Sverdrup luego de un corte de energía en tierra. El cierre fue provocado por la detección de humo en una estación transformadora en Haugsneset en Karsto, que suministra energía a la fase 1 del desarrollo, según el portavoz de la compañía Gisle Ledel Johannessen. El incidente ha impactado los mercados petroleros globales, con futuros de crudo Brent subiendo un 2,98% a $ 73,06 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EE. UU. subió un 2,8% a $ 68,89. Este aumento de precios se produce en medio de tensiones de mercado existentes relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Johan Sverdrup, operado por Equinor con una participación del 42,63%, es un activo vital compartido entre varias empresas, incluidas Aker BP (31,57%), la estatal Petoro (17,36%) y TotalEnergies (8,44%). Si bien Johannessen confirmó que la causa del problema se identificó rápidamente y que la empresa está trabajando para restablecer las operaciones, no se ha proporcionado un cronograma específico para la reanudación. La interrupción afecta solo a la Fase 1 del desarrollo, mientras que la estación convertidora de la Fase 2 continúa operando con normalidad para otros campos del Mar del Norte en el área de Utsira High. La interrupción se produce en un momento particularmente delicado, ya que ya se esperaba que el campo comenzara a disminuir su producción desde sus niveles máximos de 755.000 barriles de petróleo equivalente por día a principios del próximo año. Este incidente pone de relieve la vulnerabilidad de las principales infraestructuras energéticas a las interrupciones técnicas y su impacto inmediato en los mercados petroleros mundiales. OIL (D1) El petróleo sube un 3% y se acerca a la resistencia clave en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. El RSI muestra una divergencia alcista gradual, con el MACD estrechándose hacia una posible señal de compra. Los alcistas apuntan a volver a probar la media móvil simple (SMA) de 50 días en 74,04 dólares, mientras que los bajistas se centran en los mínimos de septiembre. Fuente: xStation Â

