El AUDJPY se recupera desde mínimos de tres meses impulsado por expectativas de la economía china y del Banco de Japón

El AUDJPY experimentó un notable repunte este 9 de diciembre, tras tocar un mínimo intradía de 95.52, su nivel más bajo desde septiembre. En una sesión marcada por alta volatilidad, el par alcanzó un máximo de 97.76, reflejando un incremento del 1.6% en la cotización intradía del dólar australiano frente al yen japonés. Este movimiento está influido por expectativas de política monetaria tanto en Japón como en los mercados globales. Japón: Datos económicos clave y su impacto en el yen La atención del mercado está centrada en la reunión de diciembre del Banco de Japón (BoJ). Los últimos datos revisados del PIB de Japón para el tercer trimestre de 2024, publicados hoy, mostraron una contracción del 0.1% intertrimestral, en contraste con el crecimiento del 0.7% registrado en el segundo trimestre. Esta revisión a la baja podría disminuir las apuestas de un aumento de tasas por parte del BoJ en su próxima reunión. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros datos económicos relevantes incluyen el desempeño del consumo privado, que representa más del 60% del PIB japonés. Aunque el consumo privado creció un 0.7% intertrimestral en el tercer trimestre, esta cifra se revisó a la baja desde un previo 0.9%, lo que podría enfriar las expectativas de una política monetaria más restrictiva. PIB T3 2024: -0.1% (previo: 0.0%).

-0.1% (previo: 0.0%). Consumo privado T3 2024: +0.7% (previo: +0.9%). Por otro lado, los datos recientes sobre el gasto de los hogares y el crecimiento salarial podrían dar un giro a las decisiones del BoJ. En octubre, los salarios base crecieron un 2.7% interanual, el mayor aumento desde 1992, lo que sugiere presiones inflacionarias. Influencia de China y el dólar australiano El fortalecimiento del dólar australiano también estuvo relacionado con la expectativa de una mayor demanda en China, su principal socio comercial. Los datos de inflación en China previstos para noviembre podrían ofrecer señales positivas sobre el crecimiento económico: Inflación anual estimada (noviembre): 0.5% (anterior: 0.3%).

0.5% (anterior: 0.3%). Índice de precios al productor (IPP): -2.8% (mejora frente al -2.9% de octubre). China anunció recientemente una política monetaria "apropiadamente laxa" para 2024, junto con un enfoque fiscal más proactivo, medidas que buscan respaldar el crecimiento económico. Esto ha fortalecido al yuan y, en consecuencia, a las monedas vinculadas a los commodities como el dólar australiano. Perspectiva del mercado para el AUDJPY Un aumento sostenido en la demanda de exportaciones australianas podría respaldar al AUDJPY y acercarlo nuevamente a niveles cercanos a 98.00 , especialmente si las señales de crecimiento en China se consolidan.

y acercarlo nuevamente a niveles cercanos a , especialmente si las señales de crecimiento en China se consolidan. Por otro lado, la incertidumbre en torno a las políticas del BoJ podría introducir volatilidad en el par, con soporte técnico clave en 95.50 en caso de retrocesos. Fuente: xStation5.

